خاص جول - الإسماعيلي يرفض بيع باهر المحمدي رغم العروض المغرية

الإسماعيلي يرفض التفريط في مدافعه

علم "جول" من مصدر مقرب من باهر المحمدي لاعب نادي الإسماعيلي أن مجلس الإدارة رفض بيعه هذا الموسم رغم العروض المقدمه إليه وعدم تقديره ماليًا.

وقال المصدر مقرب من باهر لـ"جول ": "بعض المسئولين في الزمالك تواصلوا مع اللاعب من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية كما تحدث بعض المسئولين في الأهلي أيضا لكن مجلس الإدارة رفض رحيله نهائيا لنادي محلي هذا الموسم".

وأضاف المصدر اللاعب تلقي مفاوضات من بعض الأندية السعودية أبرزها الأهلي والهلال السعوديين، كما تواصل نادي الهلال وارسل وفد والذى تحدث عن رغبته في ضم اللاعب مقابل 2 مليون دولار، وراتب شخصي للاعب مقابل مليون و200 الف دولار وهو ما رفضه النادي الاسماعيلي ايضا.

واختتم المصدر حديثه ما يغضب باهر حاليا ان بعض اللاعبين الجدد المنضمين للنادي يحصلون على مبالغ مالية أضعاف مرتبه بمراحل خاصة وانه يحصل على مليون جنيه في الموسم.