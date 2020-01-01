خاص جول | الأهلي السعودي يُرسل عرضًا للتعاقد مع الفرنسي داميان لي تاليك

لاعب نادي مونبلييه الفرنسي

كشفت مصادر خاصة لـ "جول" عن اللاعب الجديد الذي يستهدفه النادي الأهلي السعودي من أجل التعاقد معه خلال الفترة المُقبلة.

وبحسب مصادرنا فأن النادي الأهلي مهتم بالتعاقد مع اللاعب الفرنسي داميان لي تاليك، لاعب نادي مونبلييه الفرنسي.

وأكدت المصادر أن عرض النادي الأهلي لضم اللاعب الفرنسي وصل إلى 2.4 مليون يورو، حيث راسلت إدارة الراقي نظيرتها في النادي الفرنسي بشكل رسمي.

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ويلعب داميان لي تاليك (30 عامًا) في مركز خط الوسط، وخاض العديد من التجارب خلال مسيرته أبرزها كان مع فريق بوروسيا دورتموند الألماني.

ويمتلك النادي الأهلي بين جدرانه 7 لاعبين أجانب وهم : (عمر السومة – جوزيف دي سوزا – لوكاس ليما – دجانيني تفاريس – الفيس ساريتش – يوسف بلايلي – ماركو مارين).

وتؤكد هذه المفاوضات رغبة إدارة الأهلي في التخلي عن أحد المحترفين خلال الفترة المُقبلة في ظل رغبة البعض في الرحيل عن الفريق.