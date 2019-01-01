خاص جول| الأمين السابق للجنة المنشطات بالسعودية: لا يمكن سحب نتيجة مباراة الاتحاد

الامين العام السابق للجنة السعودية للرقابة على المنشطات يتحدث لموقع جول عن عينة المنشطات الإيجابية لفهد المولد

متابعة: هاني الشمري

أكد بدر السعيد الامين العام السابق للجنة السعودية للرقابة على المنشطات والمختص في قضايا المنشطات حاليا انه لا توجد تفاصيل ظهرت أكثر من تداول اسم اللاعب فهد المولد.

وقال السعيد في تصريحات خاصة لموقع جول: "قاعده الالعاب الجماعية لا تتأثر بقضايا المنشطات بعكس الالعاب الفردية لذلك لا يمكن سحب نتيجة مباراة في كره القدم وهذا خلاف ما يعرف بالجريمة المنظمة كما فعلت روسيا في اولمبياد ريو دي جانيرو وهذا حدث بتواطؤ من الاتحادات نفسها مع اللاعبين".

وواصل: "لذلك اوقفت الرياضة هناك وهذا ينطبق على الفرق بالألعاب الجماعية فلو كان النادي متواطئ مع اللاعب توقف اللعبة بالكامل".

اكتشاف عينة منشطات إيجابية لفهد المولد في مباراة الاتحاد والنصر



وأضاف: "العينة " B " اذا فتحت تغير في مجرى التحقيقات كثيراً وليس لها دخل بالعقوبة نفسها والمهم في الموضوع الان هو جلسة الاستماع لن الغرض منها هو الاستماع للاعب ومعرفة المادة الموجودة هل تم تناولها بالخطاء او بالتعمد ويستطيع اللاعب تأجيلها لأنها حق له وأما العقوبة فهي تتخذ حسب نوعية المادة وهل تكرر الامر أم لا ونسبة المادة في جسم اللاعب وتركيزها وهل أخذها اللاعب بالعمد او الخطاء ".



وعن تكرار فحص اللاعب أكثر من مره وفي الفحص الاخير وجدت مادة محظورة في جسمه قال " لا يمنع ذلك ولا لها دخل في أمر إحسان النية ولكن تخدم اللاعب في تفاصيل أخرى مثل الحيازة والترويج".

العقوبة المتوقعة على فهد المولد: إيقاف لمدة عام ❌

وإذا طلب اللاعب فتح العينة الثانية وكانت إيجابية أيضًا سيتم إيقافه لمدة 4 سنوات. pic.twitter.com/KroZbRtntQ — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 9, 2019





وعن المدة الطويلة من أخذ العينة لحد الاعلان عن كشف المادة قال: "الفحص يكون خارج المملكة وله اجراءات متبعة والمعمل الخارجي يجب أن يتأكد فلو كانت المادة الموجودة في جسم اللاعب تخضع لنسب معينة فيجب العينة تمر بمرحلة استقرار لذلك يكون هناك تأخير والمختبر الخارجي يرسل النتيجة الى اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات ويرسل الى الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) رقم العينة دون الافصاح عن المعلومات".