خاص جول .. إيمري تشان: لا أتحدث مع ساري وسعيد بما قدمته أمام الأرجنتين

إيمري تشان يكشف أنه لا يتحدث مع ساري في الوقت الحالي

فيسبوك تويتر بلال محمد

أبدى إيمري تشان لاعب المنتخب الألماني، سعادته بمشاركته الدولية الأولى منذ فترة طويلة، مشدداً على أنه مازال يعمل على تطوير نفسه للمشاركة بشكل أساسي ودائم.

وشارك تشان لأول مرة مع منتخب بلاده منذ أكتوبر 2018، بالأمس أمام الأرجنتين، في المباراة التي انتهت بهدفين لكل منتخب ودياً.

وقال تشان في تصريحات خاصة لموقع جول: "هذه أول مباراة لي منذ بداية الموسم، مازال هناك مجالاً للتحسين، ولكنى كنت متحمساً للغاية".

وتابع: "أرغب في مساعدة المنتخب بشكل كبير، ولكني أعتقد أن الوضع كان جيداً بالأمس".

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وتطرق اللاعب صاحب الـ 25 عاماً، إلى الحديث عن مستقبله في يوفنتوس الإيطالي، مشدداً على عدم رضاه بما يحدث في الفريق، واستبعاده من قائمة دوري أبطال أوروبا.

وواصل الألماني الدولي حديثه الصحفي قائلاً: "لا يوجد أي محادثات بيني وبين ساري مدرب الفريق، لا أشعر بالرضا بسبب عدم اللعب، ولكن أعتقد أن وضعي سيتحسن عندما أعود من فترة التوقف الدولي".

وأكمل: "أنا أتدرب جيداً وأشعر بصحة جيدة، وهذا هو المهم، يجب أن أواصل العمل وأظهر أنني في وضع جيد للحصول على المزيد من المباريات".

جدير بالذكر أنه وفقاً للمعلومات التي حصل عليها موقع جول، فإن اللاعب الألماني لا يفكر فقط في الرحيل من يوفنتوس، بل يفكر في المشاركة الأوروبية الموسم القادم.