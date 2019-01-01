خاص جول .. إدارة أرسنال توضح موقفها من المفاوضات مع مورينيو

موقع جول يوضح حقيقة مفاوضات أرسنال مع جوزيه مورينيو

نفت إدارة أرسنال، اجتماع راؤول سانهيلي، مع جوزيه مورينيو للتفاوض حول قيادة الفريق في حال إقالة أوناي إيمري.

ونشرت بعض التقارير الصحفية، أنه في حال خسارة أرسنال من ليستر سيتي المباراة المقبلة في الدوري سيتم إقالته والتعاقد مع البرتغالي.

وأكدت مصادر مقربة من النادي، لموقع جول بأن هذا الاجتماع لم يحدث، وأن سانهيلي لم يجتمع مع مورينيو منذ سنوات.

ويمر أرسنال بمرحلة صعبة في الفترة الأخيرة، بسبب سوء الأداء والنتائج وكثرة المشاكل بين اللاعبين والجمهور والمدير الفني.

ويستعد الفريق اللندني، لمواجهة صعبة وهامة يوم الأسبوع القادم عندما يلعب أمام ليستر سيتي في الجولة الـ 12 من بطولة الدوري.

جدير بالذكر أن أرسنال يحتل المركز الخامس من جدول الترتيب برصيد 17 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن ليستر الذي يتبقى له مباراة اليوم.