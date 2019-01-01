خاص جول – أونيانجو: السنغال استحق الفوز وتدربت على ركلات جزاء ماني

حارس مرمى منتخب أوغندا يتحدث لموقع جول عقب موقعة السنغال

كتب: بلال محمد - حوار: محمود ضياء

أكد أونيانجو، حارس مرمى أوغندا أن المنتخب السنغالي استحق الفوز في مباراة الفريقين، مشيراً إلى أنه تدرب على ركلات الجزاء التي يسددها ماني قبل مباراة اليوم.

وخسر المنتخب الأوغندي، من نظيره السنغالي بهدف نظيف، سجله ساديو ماني، بينما تألق أونيانجو في أكثر من فرصة ونجح في التصدي لركلة جزاء من ماني.

وقال اونيانجو في تصريحات خاصة لموقع جول عقبت اللقاء: "بالطبع نحن محبطون من الخسارة، بذلنا جهدا كبيرا وحاولنا أن نقدم أفضل ما لدينا ولكن السنغال فريق قوي استحق الفوز".

وواصل: "هدف ماني، جاء بعد خطئ مشترك من الجميع بسبب الارتباك في البداية، اشعر انني كان بإمكاني ان اتصدى لهذه الكرة".

وأتم تصريحاته قائلاً: "تابعت بعض ضربات ماني منها ضربتي المباراة الاخيرة تحسبا لأي شيء ووقتها توقعت ما سيحدث واستطعت التصدي لها".

💫ماني يقود أسود التيرانجا إلى دور ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2019 🏆



السنغال ستواجه بنين يوم الأربعاء القادم 🔜#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/GHZqRzsUdn — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 5, 2019

الجدير بالذكر ان المنتخب السنغالي، سيلعب امام نظيره بنين يوم الأربعاء القادم، في إطار مباريات دور الثمانية من البطولة