خاص جول | أوليفر كان: كلوب يستحق الفوز ببطولة مع ليفربول

تعرف على تصريحات أوليفر كان حول نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام

أكد أوليفر كان، أسطورة بايرن ميونخ، أحقية مواطنه يورجن كلوب، مدرب ليفربول، الفوز بالبطولات مع الريدز بعد المستوى العظيم الذي قدمه خلال السنوات الماضية.

ليفربول يواجه توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت المقبل على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في العاصمة الإسبانية مدريد.

وقال كان في تصريحات خاصة لـ Goal و DZAN: "بالطبع أتمنى لكلوب تحقيق البطولة لأنّه يستحق حصد لقب على الأقل مع ليفربول. العام الماضي ضد ريال مدريد كان دراميًا وغير موفقًا لليفربول، والآن هو الوقت المناسب لتحقيق اللقب".

وتابع: "من الوهلة الأولى أرى أنّ ليفربول هو المرشح الأول لحصد التشامبيونزليج ولكنني تابعت فريق توتنهام كثيرًا وآراه خطيرًا للغاية ولاعبوه لديهم عقلية الفوز بجانب امتلاك حارس مرمى قوي. أعتقد لا يوجد فريق مفضل للفوز باللقب".

صاحب الـ 49 عامًا استرجع حينما فاز بدوري أبطال أوروبا في 2001 مع بايرن ميونخ بركلات الجزاء أمام فالنسيا بقوله: "حينما تصديت للركلة الأخيرة الحاسمة لم أكن أعرف أننا حققنا اللقب ونظرت حولي فوجدت احتفالًا كبيرًا ولم أستوعب الأمر في البداية. هدفي وقتها كان التصدي لكل كرة متاحة".

الملك المصري محمد صلاح 👑🇪🇬

سجل 4 أهداف خلال 11 مباراة مع ليفربول في دوري الأبطال ⚽️🏆#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/oCXsSxiq5f — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 30, 2019

واختتم: "بعد اعتزال كرة القدم بدأت اتذكر المباريات التي قدمت فيها مستويات جيدة ونجحت في مساعدة فريق. الضغط بعد الاعتزال ليس سهلًا وبعض اللاعبون يعانون من أزمات نفسية وبدنية خلال هذه الفترة".

جدير بالذكر أنّ ليفربول وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي وخسر اللقب أمام ريال مدريد.