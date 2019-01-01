خاص جول - أوكوي: لم يحالفنا الحظ أمام مصر

لاعب أوغندا سعيد بالتأهل رغم الخسارة..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى إيمانويل أوكوي لاعب منتخب أوغندا اعتقاده بأن الحظ لم يقف مع فريقه اليوم ضد منتخب مصر، في المباراة التي انتهت بفوز الفراعنة 2-0.

وقال أوكوي في تصريحاته لجول:"الحظ لم يحالفنا اليوم أمام مصر، أداؤنا كان جيداً في الشوطين الأول والثاني".

وأضاف:"منتخب مصر جيد للغاية ولديه لاعبين أكثر من رائعين صنعوا له الفارق اليوم ومنحوه النقاط الثلاث".

وأوضح:"لم يحالفنا الحظ في أكثر من فرصة خصوصاً في الشوط الأول، ولم نستطع زيارة الشباك بسبب حارسها".

وتابع:"بالطبع نحن سعداء بالتأهل رغم الهزيمة، ونتطلع للمباراة القادمة في دور الـ16".

وتأهل منتخب أوغندا بالمركز الثاني ولديه 4 نقاط، فيما تأهل المنتخب المصري متصدراً بـ9 نقاط.