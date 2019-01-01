خاص جول – أنيس البدري: جماهير تونس لديها الحق في فقد الثقة بنا

الجماهير التونسية غاضبة بالرغم من الوصول إلى ربع النهائي

كتب: بلال محمد - متابعة: عبده الليثي

تمنى أنيس البدري، لاعب المنتخب التونسي ان تكون نتيجة مباراة اليوم هي بداية مصالحة الجماهير التونسية، التي فقدت الثقة في لاعبيها بعد تراجع نتائج دور المجموعات.

وشارك البدري في تأهل منتخب بلاده، إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية عقب الفوز على غانا، بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بهدف لكل منتخب.

وقال البدري في تصريحات خاصة بموقع جول عقب اللقاء: "الفوز والتأهل ضد منتخب محترم جدا مثل غانا بضربات الجزاء لم يكن سهلاً، خضنا مباراة صعبة ونجحنا في التماسك وإظهار قوتنا على ارض الملعب وأعطينا وجه مشرف لتونس".

وتابع: "يجب العمل أكثر وتثبيت اقدامنا في الميدان لدينا يومين او ثلاثة للتجهيز للمباراة المقبلة في ربع النهائي، وبالنظر الى نتيجة دور 16 والجماهير التي فقدت بعض ثقتها وهي على حق لم نعطي الوجه الحقيقي للعبنا لكن اليوم لعبنا بشكل جيد".

وواصل: "جزء من الجماهير فقد الثقة في منتخب تونس بعد الدور الأول ولديهم كل الحق في هذا، اليوم ظهرنا بشكل أفضل ونتمنى إننا نستعيد هذه الثقة".

⚡️ “إفريقيا مع جول | نسور قرطاج إلى ربع النهائي بعد الفوز على غانا” https://t.co/mesJ6Gmzli — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 8, 2019

وأتم تصريحاته قائلاً، حول مباراة تونس القادمة، وقال: " حارس منتخب مدغشقر صديقي لعبنا معًا في بلجيكا، اجدهم فريق مميز وصعب ويجب التحضير لهم جيدًا".

الجدير بالذكر أن المنتخب التونسي، يواجه نظيره الملغاشي مساء الخميس القادم، في ربع نهائي البطولة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.