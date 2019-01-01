خاص جول | ألفيس يقترب من ساو باولو

اتفاق شفهي ينقصه التوقيع..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

اقترب داني ألفيس الظهير التاريخي لمنتخب البرازيل من إنهاء رحلته الأوروبية والعودة للديار، بارتداء قميص ساو باولو.

جاء ذلك حيث أكد برونو أندرادي مراسل جول، أن اللاعب قد اتفق شفهياً مع ناديه الجديد على كافة التفاصيل.

وسيوقع ألفيس -36 عاماً- عقداً مدته 3 سنوات، كل ما ينقصه هو التوقيع الفعلي.

عدد السنوات هنا يلعب دوراً أساسياً في قرار ألفيس، حيث قدم المدة التي عجز أندية أوروبا عن تققديمها.

وكان قائد منتخب البرازيل قد توج مع بلاده بلقب كوبا أمريكا 2019 التي استضافتها، بالفوز على بيرو في النهائي.

يذكر أن ألفيس لعب لإشبيلية وبرشلونة ويوفنتوس وباريس سان جيرمان قبل نهاية عقده بنهاية الموسم الماضي.