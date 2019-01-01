خاص جول| أخبار كبيرة للأهلي والزمالك.. بلايلي يرحب بالانتقال إلى مصر

هل نرى الجزائري في الدوري المصري الموسم القادم؟

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى يوسف بلايلي نجم منتخب الجزائر استعداده للعب في الدوري المصري، وذلك في تصريحاته لجول عقب نصف نهائي كأس أمم إفريقيا.

وقال بلايلي بسؤاله عن تفضيله للانتقال إلى الأندية المصرية أو التواجد في الدوري المصري بشكل عام:"إن شاء الله".

ويلعب يوسف بلايلي في صفوف نادي الترجي الرياضي التونسي في الوقت الحالي.

وكان المنتخب الجزائري قد فاز على نظيره النيجيري بهدفين مقابل هدف وحيد ليتأهل لملاقاة السنغال في النهائي يوم الجمعة.

يذكر أن الأهلي والزمالك لديهم اهتمام بضم النجم الجزائري.