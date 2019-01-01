خاص جول - أحمد موسى يغيب عن مباراة نيجيريا والسنغال

مهاجم نيجيريا والنصر السعودي لن يتواجد في المباراة الودية لمنتخب بلاده أمام السنغال الأحد المقبل.

فيسبوك تويتر محمود ضياء

كشف المدرب الألماني جيرنو روهر المدير الفني لمنتخب نيجيريا، عن إصابة أحمد موسى مهاجم لن يشارك في مباراة السنغال الودية.

نيجيريا ستواجه السنغال وديًا، استعدادًا لانطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي ستقام في مصر خلال الفترة من 21 يونيو الحالي، حتى 19 يوليو المقبل.

روهر قال خلال تصريحات خاصة لـ"جول": "أحمد موسى يعاني من حمى ستجعله يغيب عن تدريبات الفريق ".

المدرب الألماني واصل: "موسى سيغيب عن تدريبات نيجيريا اليوم وغدًا، وبالتالي لن يستطيع المشاركة أمام السنغال يوم الأحد".

مدرب منتخب نيجيريا اختتم تصريحاته قائلًا: "أحمد موسى سيكون جاهزًا للمشاركة في أول مباريات نيجيريا ببطولة كأس أمم إفريقيا، أمام بوروندي".

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المنتخب النيجيري يتواجد في المجموعة الثانية، والتي تضم بوروندي وغينيا ومدعشقر ومن المقرر إقامة مبارياتها في الإسكندرية.