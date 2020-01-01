خاص | جورتيسكا: بايرن ميونخ جاهز لتشيلسي ونوبل أقدم على خطوة منطقية

يُشيد بهانزي فليك أيضًا..

يثق ليون جورتيسكا، لاعب بايرن ميونخ، في أن فريقه لديه القدرة على اجتياز عقبة تشيلسي في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

بايرن ميونخ عانى الموسم الماضي من الخروج مبكرًا من البطولة الأوروبية الأغلى على يد ليفربول، ويسعى هذا الموسم لتحسين موقفه والذهاب بعيدًا كما جرت العادة.

جورتيسكافي حوار خاص مع جول تحدث حول الأمر بقوله "نُريد أن نذهب أبعد مما فعلنا في العام الماضي عندما خرجنا من دور الـ16.".

وأضاف "كنت سعيدًا جدًا بالقرعة، تشيلسي هو خصم جذاب بالنسبة لنا، نحن واثقون من أن بمقدورنا أن نفعلها ونجتازهم.".

كما تطرق الدولي الألماني للحديث حول جدول ترتيب البوندسليجا، حيث يتصدر لايبزيج البطولة وبفارق 4 نقاط عن بايرن ميونخ بعد انتهاء الدور الأول.

جورتيسكاقال "يمكننا أن نسد هذه الفجوة من خلال لعب مباراة جيدة أمام لايبزيج، لا يزال الموسم طويلًا جدًا ويتواجد مباريات كثيرة صعبة به.".

"لا أعتقد أن لايبزيج سوف يفوز بكل مبارياته في الدور الثاني. علينا أن نجمع نقاطنا ونقوم بعملنا على أكمل وجه، أعتقد أنه واقعي أن نقول أن الأمور لا تزال متاحة أمامنا."

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ألكسندر نوبل أعلن انضمامه إلى البايرن مع نهاية هذا الموسم بنهاية عقده في شالكه، في قصة متشابهة لقصة جورتيسكا عند انضمامه إلى الأليانز آرينا منذ عامين.

وحول هذا الأمر، قال "أعتقد أن نوبل حارس مرمى كبير، هذا ما كان عليه عندما أتى إلى شالكه. سرعان ما أصبح واضحًا أنه قوي أيضًا من الناحية العقلية، وهو شرط أساسي للعب في بايرن.".

"إنه يسعى لتحقيق أقصى شيء ممكن، وفي ألمانيا لا يوجد ما هو أعلى من بايرن ميونخ وبُناء عليه يُريد اللعب في أفضل فريق ألماني، لذلك فهي خطوة منطقية."

وأخيرًا، أخذ جورتيسكا في الثناء على مدربه هانزي فليك، حيث قال "يتنافش مع اللاعبين ويمنح الجميع شعورًا إيجابيًا، يعمل بدقة وبهدوء شديدين، يمكنه أن يستمر لمدة طويلة معنا.".

يذكر أن فليك قد تحصل على عقد في بايرن حتى نهاية الموسم بعد تعيينه كمدرب مؤقت خلفًا للمُقال نيكو كوفاتش، وقد تحسن الأداء البافاري معه كثيرًا وفرض نفسه على الإدارة بالنتائج أيضًا.