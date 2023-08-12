خاص | جاري لينيكر : ميسي ليس من البشر وهذه قيمتي بسوق الانتقالات الحالي

إشادة واسعة بالنجم الأرجنتيني

تحدث الأسطورة الإنجليزية جاري لينكر إلى موقع جول عن قيمته في سوق الانتقالات الحالي، كما شرح لماذا ليونيل ميسي ليس "عاديًا".

لينيكر الذي قضى مسيرة مميزة مع ليستر سيتي وبرشلونة وتوتنهام، كان ضيفًا لحلقة جديدة من برنامج "Box To Box" واستغل الفرصة لمدح النجم الأرجنتيني.

وقال لينيكر لجول:"بالنسبة لي ميسي هو أعظم لاعب، كان من دواعي سروري مشاهدته، لقد منحني فرحة كبيرة طوال عقدين من الزمن وهو يفعل أشياء لا يستطيع البشر العاديون القيام بها".

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وأضاف:"مشاهدته ممتعة للغاية، كل مباراة أشاهدها له أستمتع بها حتى وهو ليس في أفضل حالاته، سيفعل ثلاثة أو أربعة أشياء في مباراة واحدة لا أعتقد أنني كنت سأفعلها في مسيرتي كلها، لقد أنهى كل الحجج والأعذار".

وأما عن تجربته باللعب في برشلونة:"كانت المرة الأولى التي ألعب فيها في كامب نو وسجلت هدفين في أول خمس دقائق من مسافة قريبة، الضجيج كان مذهلًا وأصبت بالقشعريرة أمام 120 ألف مشجع".

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وأما عن قيمته في سوق الانتقالات الحالي:"أحدهم قام بتحويل القيمة ووضع في الاعتبار كل شيء مثل تطور اللعبة والتضخم وقال إن سعري 140 مليون دولار، إنها صفقة مغرية".

يذكر أن لينيكر هو الإنجليزي الوحيد الذي يرتدي قميص برشلونة منذ الحرب العالمية الثانية، حيث شارك في 102 مباراة مع الفريق الكتالوني وسجل 42 هدفًا.