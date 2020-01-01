خاص.. تياجو قد ينقل فينالدوم إلى برشلونة

رونالد كومان يعتبر من أشد المعجبين بمواطنه الهولندي

يظل مستقبل جورجينيو فينالدوم لاعب وسط ليفربول، ضمن أهم الملفات المطروحة داخل النادي الإنجليزي هذا الصيف.

المفاوضات مستمرة بين ليفربول وصاحب الـ29 سنة، من أجل تجديد عقده الذي ينتهي في يونيو 2021، ولكن تعيين مواطنه الهولندي رونالد كومان كمدرب لبرشلونة قد يغير الصورة تماماً.

التكهنات انتشرت على مدار الساعات القليلة الماضية، حول رغبة كومان في ضم فينالدوم لفريقه الجديد، نظراً لاقتناعه بقدراته من خلال العمل معه في المنتخب الهولندي.

المزيد من الفرق

مصادر صحفية أكدت لـ"جول"أن كومان ربما يحاول التعاقد مع فينالدوم، ولكنه ليس على رأس أولوياته في سوق الانتقالات لإعادة بناء برشلونة.

وأوضحت أن ليفربول متمسك باللاعب، ولكن في حالة التعاقد مع الإسباني تياجو ألكانتارا من بايرن ميونخ، سيصبح أكثر قابلية للتخلي عنه.

وفي حالة حدوث هذا التغير في السيناريو، ربما يتجه كومان نحو فينالدوم، ليلعب بجوار مواطنه فرينكي دي يونج في خط وسط برشلونة، واستغلال التفاهم بين الثنائي.

من أجل دوري الأبطال .. كم أنفق باريس سان جيرمان؟

ميسي يقطع أجازته ويجتمع مع كومان لحسم مصيره

يذكر أن فينالدوم انضم لليفربول في يوليو 2016 قادماً من نيوكاسل يونايتد، وأصبح من الأعمدة الأساسية للفريق، وساهم في الفوز بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.