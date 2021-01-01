خاص | توفيق تونسي: نقل مواجهة القوة الجوية بعد التنسيق مع الاتحاد السعودي

الوحدة يستعد لملاقاة القوة الجوية العراقي

أوضح توفيق تونسي عضو مجلس إدارة نادي الوحدة والمشرف العام على الكرة، كواليس نقل مباراة فريقه أمام القوة الجوية العراقي في ملحق دوري أبطال آسيا، والمقرر لها يوم 7 أبريل المقبل.

الوحدة تمكن من التأهل إلى الملحق المؤهل لدوري أبطال آسيا في النسخة الحالية، بعد احتلاله المركز الرابع في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في الموسم الماضي برصيد 49 نقطة بعد أداء أكثر من رائع في النسخة الماضية من البطولة.

وأكد المهندس توفيق تونسي عضو مجلس إدارة نادي الوحدة والمشرف العام على فريق كرة القدم في تصريح خاص لموقع "جول" النسخة العربية، بأن نقل مباراة الفريق أمام ضيفه القوة الجوية العراقي من مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة إلى مدينة الملك عبدالله بجدة جاء بعد التنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وشدد تونسي على أن الأخبار التي انتشرت حول عدم علمنا بنقل المباراة إلى مدينة جدة غير صحيحة، مشيرًا إلى أنهم على تواصل دائم مع اتحاد القدم في سبيل تحقيق النجاحات المنشودة للكرة السعودية.

ويستضيف الوحدة شقيقه القوة الجوية العراقي في السابع من شهر أبريل القادم ضمن مباريات الملحق الآسيوي المؤهل إلى دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2021، حيث سينضم الفائز منهما إلى المجموعة الثانية التي تضم : الشارقة الإماراتي، باختاكور الأوزبكي، تراكتور الإيراني، حيث ستقام مباريات المجموعة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويشارك في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا 4 فرق سعودية وهم الهلال والنصر والأهلي في دور المجموعات، والوحدة من الملحق المؤهل إلى دور المجموعات، حيث يرغب فرسان مكة في خطف بطاقة التأهل أمام القوة الجوية العراقي.