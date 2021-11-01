خاص | توتنهام يُقيل سانتو ويخطف كونتي من مانشستر يونايتد

أصبح الإيطالي أنطونيو كونتي المدرب السابق لنادي إنتر الإيطالي على مقربة من الانضمام إلى تدريب نادي توتنهام الإنجليزي.

وأعلن نادي توتنهام رسميًا عن إقالة البرتغالي نونو سانتو وطاقمه التدريبي بالكامل من تدريب الفريق.

نتائج توتنهام تحت قيادة نونو سانتو، الذي تولى تدريب "سبيرز" في الصيف الماضي، لم ترض إدارة النادي، لذلك قرروا إقالته.

وجاء في البيان الذي نشره توتنهام عبر موقعه الرسمي على الإنترنت: "النادي يمكنه أن يعلن اليوم أن نونو إسبريتيو سانتو وطاقمه التدريبي قد أُعفى من مهامه".

فابيو باراتيتشي مدير الكرة في توتنهام قال: "أعلم مدى رغبة نونو وطاقمه في النجاح، وآسف لأننا اضطررنا إلى اتخاذ هذا القرار".

وأضاف: "نونو رجل حقيقي، وسيكون دائمًا محل ترحيب هنا، علينا أن نشكره وطاقمه، ونتمنى لهم الأفضل في المستقبل".

ما هي وضعية مفاوضات توتنهام مع كونتي؟

حسب مصادرنا في "جول" فإن كونتي سيصبح مدرب توتنهام المقبل، وسيتم الإعلان خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأجرى الطرفان محادثات إيجابية للغاية في الفترة الماضية، والمدرب الإيطالي منفتح على العودة إلى الدوري الإنجليزي، وهذه المرة من بوابة توتنهام.

كونتي كان هدفًا لنادي مانشستر يونايتد، الذي فكر جديًا في إقالة النرويجي أولي جونار سولشاير خلال الفترة الماضية، بسبب تراجع نتائج الفريق.

ماذا قدم نونو سانتو مع توتنهام؟

المدرب البرتغالي قاد توتنهام في 17 مباراة في كافة البطولات منذ بداية موسم 2021-2021.

وخرج توتنهام بالفوز في تسع مباريات، مقابل تعادل وحيد وسبع هزائم، وسجل الفريق 25 هدفًا وتلقت شباكه نفس عدد الأهداف.

ويحتل توتنهام المركز الثامن في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، ويبتعد بفارق خمس نقاط عن وست هام صاحب المركز الرابع.

كما يعاني الفريق في بطولة دوري المؤتمرات الأوروبي، ويحتل المركز الثالث في المجموعة السابعة، برصيد أربع نقاط من ثلاث مباريات.

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