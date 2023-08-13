خاص | تفوق على الكرواتي ورحل عن إيطاليا .. مانشيني يقترب من قيادة السعودية

مانشيني قد يكون خلفية رينارد في المنتخب السعودي

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تقدم المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني باستقالته من تدريب المنتخب الإيطالي، ليقترب من تدريب الأخضر السعودية خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد المفاوضات بين الطرفين خلال الفترة الماضية.

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المنتخب السعودي بدون مدرب منذ أن رحل الفرنسي هيرفي رينارد من أجل تدريب منتخب بلاده للسيدات، خلال منافسات كأس العالم 2023 التي ودع فيها البطولة من دور ربع النهائي على يد أستراليا.

وأكدت مصادر "GOAL" على أن ما يتردد بشأن مفاوضات المنتخب السعودي مع مانشيني صحيح، وأن المدرب الإيطالي اقترب من تولي قيادة الأخضر.

جاء ذلك بعدما أكدت مصادر جول في وقت سابق، أن هناك مفاضلة داخل الاتحاد السعودي بين الكرواتي زالاتكو داليتش ومانشيني من أجل تدريب الأخضر خلال الفترة المقبل.

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يُذكر أن ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد أكد في وقت سابق، على أن الإعلان عن اسم مدرب الأخضر سيكون خلال أسبوعين.

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