خاص | تفاصيل عرض الأهلي "الضخم" لضم الدوسري

الأهلي يُواجه منافسة شرسة

تحدثت صحيفة الاقتصادية السعودية صباح اليوم عن صراع شرس بين الأهلي والهلال والنصر على الفوز بخدمات خليفة الدوسري مدافع القادسية ومنتخب السعودية الأولمبي، وقد كشفت مصادر خاصة لجول النسخة العربية تفاصيل عرض الفريق الجداوي الضخم للفوز باللاعب.

الأهلي دعم دفاعه هذا الصيف بالبرازيلي دانكلر، ولكنه مازال يبحث عن مدافع محلي خاصة في ظل إصابة طلال العبسي وإمكانية عدم قيده في قائمة الفريق الصيفية للموسم الجديد وتأجيل ذلك لفترة الانتقالات الشتوية.

ما هي تفاصيل عرض الأهلي لضم الدوسري؟

مصادرنا الخاصة أوضحت أن الأهلي أرسل عرضًا رسميًا للقادسية للتعاقد مع خليفة الدوسري مقابل 9 ملايين ريال سعودي بجانب تخليه عن أحد لاعبيه بالإعارة.

ولم تُحدد المصادر هوية اللاعب الذي قد ينتقل بالإعارة من الأهلي إلى القادسية، إذ سيتم الاتفاق عليه خلال المرحلة القادمة من المفاوضات.

ما هو موقف القادسية من العروض المقدمة؟

مصادرنا أكدت أن إدارة القادسية أجلت حسم مستقبل الدوسري حتى انتهاء مشوار المنتخب الأولمبي السعودي في أولمبياد طوكيو والعودة إلى أرض الوطن.

عرض الأهلي ليس الوحيد على طاولة القادسية، إذ تلقى النادي الذي هبط بنهاية الموسم الماضي إلى دوري الدرجة الأولى عروضًا رسمية من الهلال والنصر كذلك، وقد قرر البت فيها جميعًا بعد عودة اللاعب من الأولمبياد.

وكان علي بن دعرم المتحدث الرسمي للنادي قد أكد ذلك بقوله "تلقينا عددًا من العروض الرسمية والشفهية تطلب خدمات خليفة الدوسري ولكن إدارة النادي علقت الحديث في موضوع اللاعب نهائيًا خلال الوقت الحالي".

وواصل "إدارة القادسية تريد أن يفرغ خليفة الدوسري من مشاركته مع المنتخب السعودي الأولمبي في مهمته الوطنية بأولمبياد طوكيو، وبعدها سيعرض ملف اللاعب على اللجنة الفنية وإدارة النادي لدراسة العروض المقدمة من كل الجوانب، ومن ثم البت في استمراره مع الفريق، أو قبول العرض الأفضل وبدء التفاوض بشكل رسمي".

ماذا قدم الدوسري مع القادسية في الموسم الأخير من الدوري السعودي؟

لعب خليفة الدوسري مع القادسية 27 مباراة في الموسم الماضي من الدوري السعودي، 22 منهم أساسيًا، وقد سجل خلالهم هدف واحد ولم يقدم أي تمريرة حاسمة.

قام صاحب الـ22 عامًا بـ43 تدخل دفاعي بنسبة نجاح وصلت إلى 67%، وقد شتت الكرة 58 مرة وقطع هجمات المنافسين 27 مرة وتصدى للتسديدات قبل أن تصل مرمى فريقه 10 مرات.

اللاعب يُجيد اللعب في قلب الدفاع ويبلغ طوله 1.77 سم.

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