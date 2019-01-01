خاص - تعرف على راتب جواو فيليكس شرطه الجزائي مع أتلتيكو مدريد

نادي أتلتيكو مدريد اقترب من الحصول على خدمات جواو فيليكس في الساعات القليلة المقبلة من بنفيكا البرتغالي، تعرف على أهم الأرقام في عقده.

فيسبوك تويتر علي رفعت

اقترب نادي أتلتيكو مدريد الإسباني من الحصول على خدمات النجم البرتغالي الشاب جواو فيليكس من صفوف بنفيكا خلال الساعات القليلة المقبلة.

تعاقد اللاعب مع أتلتيكو مدريد سيكون لمدة خمس مواسم تبدأ من الموسم المقبل وتنتهي بموسم ٢٠٢٣ -٢٠٢٤.

وسيحصل اللاعب على راتب سنوي قيمته ٣ ونصف مليون يورو طوال فترة تعاقده، بعيدًا عن المكافآت والإضافات بحسب ما علم جول.كوم.

وسيكون التعاقد به شرط جزائي كما تنص القوانين الإسبانية، ولم يتم الكشف عن قيمة ذلك الشرط حتى الآن، ولكن من المتوقع أن يصل لـ ٢٥٠ مليون يورو.

بنفيكا: أتلتيكو مدريد عرض 126 مليون يورو لضم فيليكس

وكانت تقارير صحفية سابقة قد أكدت أن الشرط الجزائي في عقد اللاعب سيصل لـ ٣٥٠ مليون يورو، لكن يبدو أن ذلك الرقم لم يتم الاتفاق عليه بين اللاعب ووكيله من جانب وأتلتيكو مدريد من الجانب الآخر.

جدير بالذكر أنه من المتوقع أن تتم الصفقة مقابل ١٢٦ مليون يورو، وهو نفس العرض الذي قدمه أتلتيكو مدريد قبل ساعات لنادي بنفيكا من أجل حسم ضم اللاعب.