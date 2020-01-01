خاص | تشيلسي يضع خطته البديلة لمركز الظهير الأيسر في الصيف

رحيل ألونسو وإيمرسون محتمل، فمن يعوضهما في الجبهة اليسرى؟

لم يفلح الثنائي ماركوس ألونسو وإيمرسون في إقناع فرانك لامبارد، المدير الفني لتشيلسي، بقدراتهما في مركز الظهير الأيسر، مما يفرض على إدارة البلوز التعاقد مع ظهير جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ولطالما كان بن شيلويل، لاعب ليستر سيتي، هو الخيار الأول للإدارة اللندنية لدعم مركز الظهير، بيد أن الأمور تبدو صعبة في ظل تمسك الثعالب به، إذ يتوقع أن يطالب ليستر بمبلغ قياسي للغاية للسماح للاعبهم بالمغادرة.

مصادر جول كشفت أن إدارة تشيلسي وضعت الخطة البديلة حال فشل التعاقد مع شيلويل، إذ ستوجه أعينها نصب أليكس تيليس، لاعب بورتو البرتغالي، والذي لن يُكلف الخزائن اللندنية الكثير ويتمتع بجودة عالية في آن واحد.

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تيليس ينتهي تعاقده مع بورتو بحلول صيف 2021، وقد رفض أن يُمدد عقده في الأسابيع الأخيرة، مما يعني أن إدارة النادي البرتغالي ستسعى للتخلص منه في الصيف بثمن مقبول عوضًا عن خسارته بنهاية الموسم المقبل مجانًا أو بثمن بخس في يناير.

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القيمة المتوقعة للصفقة إن تمت ستكون 40 مليون جنيه استرليني فقط، في الوقت الذي سيتعين على بورتو دفع 10% من المبلغ لجلطة سراي، نادي تيليس السابق.

مما قد يُسهِل انضمام صاحب الـ27 عامًا إلى ستامفورد بريدج أيضًا هو أن وكيله هو بيني زاهافي الذي يتمتع بعلاقة مميزة للغاية مع رومان إبراموفيتش مالك تشيلسي ويُعتَمد عليه بصورة دائمة لإنهاء كبرى الصفقات للبلوز.

يذكر أن إيمرسون قد أعلن عبر وكيله أنه يود العودة من جديد إلى الدوري الإيطالي، فيما يلقى ألونسو اهتمامًا من عدد كبير من الأندية الأوروبية مما سيسهل على تشيلسي فرصة التخلص منهما بحلول الصيف.

كما تجدر الإشارة إلى أن تيليس قد سجل 10 أهداف هذا الموسم مع صناعته لـ9 آخرين خلال 40 مباراة خاضها بمختلف البطولات، ويُعد فشل بورتو وابتعاده المحتمل عن دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل السبب الأبرز لنيته مغادرة الدراجاو.