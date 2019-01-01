خاص | تريزيجيه: تقنية الفيديو مفيدة وساري سينجح في يوفنتوس

تعرف على تصريحات تريزيجيه حول ساري والـ VAR

تحرير مصعب صلاح تابعوه على تويتر

أشاد ديفيد تريزيجيه، أسطورة يوفنتوس، بتقنية حكم الفيديو المساعد VAR كاشفًا عن رأيه في انضمام ماوريسيو ساري لتدريب البيانكونيري.

تقنية حكم الفيديو بدأ تطبيقها رسميًا في العام الماضي ببطولة كأس العالم في روسيا.

وقال تريزيجيه في تصريحات قبل المباراة الخيرية في مدينة جوهور الماليزية: "تقنية حكم الفيديو المساعد فرصة جيدة للاعبين وتساعد الحكم وكذلك الجمهور".

وأوضح: "أعلم أنّ البعض يستاء بسبب تعطيل الوقت في أكثر من مرة قبل احتساب القرار، ولكن هذا هو العالم الجديد وعلينا تقبل التطور الحالي في كرة القدم".

واختتم: "ساري مدرب رائع وإنسان عظيم، تدريب يوفنتوس قصة جديدة له وأتمنى له النجاح. أنا سعيد لأجل التعاقد معه لأنّه مميز".

جدير بالذكر أنّ ساري تولى تدريب يوفنتوس بعد عام قضاه في تشيلسي.