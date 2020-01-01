خاص | تحول نتائج "كورونا" لعدد من لاعبي الهلال إلى سلبية

هل سيتمكن هؤلاء اللاعبين من إنقاذ الهلال والمشاركة في المباريات القادمة؟

أجرى لاعبو نادي الهلال المصابين بفيروس كورونا، مسحات طبيبة جديدة، من أجل الاطمئنان على آخر تطورات الحالة الصحية لهم، خلال تواجد الفريق في قطر حاليًا، للمشاركة في مباريات بطولة دوري أبطال آسيا.

ويعاني 11 لاعبًا بالإضافة للمدير الإداري سعود كريري، من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك خلال مشاركة الفريق في بطولة دوري أبطال آسيا.

وعلم "جول" من مصادره، أن بعض الحالات الإيجابية بفيروس كورونا داخل فريق الهلال، تحولت نتائجهم من إيجابية إلى سلبية، وذلك بعد إجراء المسحة الطبية مساء أمس الجمعة.

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وتحولت نتائج 7 لاعبين من المصابين بفيروس كورونا من إيجابية إلى سلبية، ليتمكنوا من المشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة، وفقًا لما سيحدده الجهاز الطبي، والمدرب الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني للزعيم.

ويتابع الجهاز الطبي لنادي الهلال، الوضع الصحي للاعبي الفريق المصابين بفيروس كورونا، حيث يخضعون حاليًا للعزل الصحي، والبروتوكول العلاجي الخاص بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

ويستعد الهلال لمواجهة فريق شاهر خودرو الإيراني مساء يوم الأحد المقبل، في الجولة الخامسة ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، على ملعب استاد الجنوب في قطر.

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ويتصدر الهلال المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، حيث يحتاج فقط إلى نقطين من أجل ضمان التأهل إلى دور الـ16 بالبطولة القارية.