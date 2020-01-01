خاص | تاه: ميسي هو أصعب من واجهت، وقميص رونالدينيو كان الأول لي

جوناثان تاه نجم فريق باير ليفركوزن ومنتخب ألمانيا يتحدث عن ليونيل ميسي ورونالدينيو وغيرها من الأمور.

كشف جوناثان تاه نجم فريق باير ليفركوزن عن أمله في اللعب في الدوري الإنجليزي خلال الفترة المقبلة، حيث كان ذلك ضمن أحلامه كلاعب كرة قدم.

جاء هذا في حوار خاص له مع "دازون" و"سبوكس"، وأكد خلاله أن ليونيل ميسي هو اللاعب الأصعب الذي واجهه، كما كشف عن أن قميص البرازيلي رونالدينيو في برشلونة كان قميصه الأول.

وقال تاه: "الدوري الإنجليزي جذاب بالنسبة لي، لقد كان هكذا دائمًا، وأحسست أن طريقة لعبي تناسب إنجلترا، بالنسبة لي هي البطولة الأفضل في العالم".

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وأضاف: "ربما يبدو كلامي غريبًا بعض الشيء لأنني لم أكن ألعب كثيرًا في الفترة الأخيرة، لكنني مقتنع أنني أستطيع الوصول لمستويات عالية للغاية في كرة القدم".

وأردف: "قبل الانتقال لأي فريق يجب أن أكون مقتنعًا أن ذلك الانتقال سيفيدني، والأمر يعتمد على سياسة النادي وفلسفته، وطريقة استخدام المدرب لي، وكيف هي المنافسة على مركزي ومع من سألعب".

وأكمل عن أفضل منافسيه: "أفضل من لعبت ضده هو ليونيل ميسي، هو اللاعب الأفضل في العالم وجعل الحياة أصعب بالنسبة لي داخل الملعب".

وعند سؤاله عن أول قميص كرة قدم اشتراه: "أول قميص لي كان الخاص برونالدينيو في برشلونة، لقد استطاع القيام بكل ما يريد في كرة القدم وسحر الجماهير، ومهاراته داخل الملعب ألهمتني،، والجميع كان يتحدث عنه، لقد أظهر لي ما الذي يمكن تحقيقه عندما تقوم بأي شيء بقدر كبير من الشغف".

جدير بالذكر أن شبكة "دازون" قد أجرت تصوير فيلمًا وثائقيًا عن اللاعب في ألمانيا يتضمن وجود يواكيم لوف وبيتر بوش والعديد من الأسماء الهامة في مسيرته.