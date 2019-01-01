خاص | بيريز: إيمري قدّم موسمًا رائعًا مع أرسنال

تعرف على تصريحات روبرت بيريز حول ما قدمه إيمري مع أسنال

تحرير مصعب صلاح تابعوه على تويتر

عبّر روبرت بيريز، أسطورة أرسنال، عن سعادته بتولي فريدريك ليونبرج منصب المدرب المساعد في الجانرز مؤكدًا أنّ المدرب أوناي إيمري قدّم موسمًا جيدًا.

إيمري تولى تدريب أرسنال خلف فينجر في مطلع الموسم الماضي ووصل لنهائي الدوري الأوروبي كما حلّ خامسًا في ترتيب البريميرليج.

وقال بيريز في تصريحات قبل المباراة الخيرية في مدينة جوهور الماليزية: ""سعيد بانضمام فريديريك ليونبرج لطاقم عمل أوناي إيمري في أرسنال، إنّه قرار رائع من الإدارة لقد أبدع مع فريق تحت 23 عامًا وحقق اللقب ويعرف الفريق جيدًا ومتطلباته. سعيد لأجله وبعثت له رسالة أتمنى له التوفيق".

وتابع: "أعتقد أنّ أرسنال يحتاج للاعتماد على لاعبيه القدامى الذي يمتلكون الخبرة ويؤمنون بفلسفة الفريق كما أنّ لديهم القدرة على الاستفادة من لاعبي الأكاديمية وأعتقد أن ليونبرج قادر على القيام بهذا الدور".

واختتم: "الموسم الأول لإيمري في أرسنال كان جيدًا نظرًا لتمكنه من الوصول لنهائي الدوري الأوروبي بجانب أنّه أول مدرب يأتي بعد أرسين فينجر الذي استمر لسنوات مع الجانرز. أعتقد أنّه يجب تطوير الفريق في الموسم المقبل والبناء على ما تم تحقيقه حتى الآن".

ويرغب نادي أرسنال في إتمام التعاقد مع ويلفرد زااها من كريستال بالاس خلال سوق الانتقالات الصيفية.

لن يسمح باريس سان جيرمان لنيمار بمغادرة هذا الصيف، وفقًا للصحف الفرنسية ❌