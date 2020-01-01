خاص | بويول: ميسي الأفضل في التاريخ وأمامه ثلاث أو أربع سنوات بأعلى المستوى

القائد يتحدث عن زميله السابق

أكد كارليس بويول، قائد برشلونة السابق، على ثقته في قدرة ليونيل ميسي بالاستمرار في ملاعب كرة القدم لسنوات قادمة رغم تقدمه في العمر ووصفه بالأفضل في التاريخ.

ميسي نجح مؤخراً في كسر رقم الأسطورة البرازيلية بيليه فيما يخص الأهداف بقميص نفس الفريق، ليواصل تسجيل الأرقام القياسية.

خاص .. بويول : جماهير ريال مدريد لا تدرك أن ميسي الأفضل في التاريخ

المزيد من الفرق

وقال بويول مع "جول": "هو في الثالثة والثلاثين وعليه أن يهتم بنفسه، ولكنه متحفز وجاهز، وأعتقد أن أمامه بعد ثلاثة أو أربعة أعوام في أعلى المستويات".

وأكمل: "إذا كان محظوطاً وابتعدت عنه الإصابات الكبرى ولعب بنفس الرغبة واستمر في الفوز، أعتقد أن أمام ليو بعض الوقت بعد، المهارة لا تكفي للاستمرار".

وأردف: "الموهبة مطلوبة ولكن بالتأكيد مع العمل والإخلاص والرغبة في التعلم والحافز لخوض تحديات جديدة كل يوم، وهذا ما نراه في ميسي".

وواصل القائد: "ليس نفس اللاعب الذي كان عليه وقت البداية، أصبح يملك الأرقام القياسية وتحسن وأصبح كاملاً يتحكم في المباريات ويسجل ركلات حرة ويقدم التمريرات الحاسمة، يفعل فعلياً كل شيء".

واستطرد: "في البدية كان جيداً للغاية، لاعب من هؤلاء الذي تعطيه الكرة ويقوم بحركته الفردية، يصنع الفارق ويسجل، كان جيداً ولكن مع الوقت أصبح الأفضل في كل الأوقات".

اقرأ أيضاً .. ميسي يعود للأرجنتين ويوجه رسالة بعد تخطي رقم بيليه

وتذكر بويول بدايات ميسي معه في برشلونة: "كنت أعرف أنه لاعب جيد للغاية، كنت محظوظاً أن صعدت من الأكاديمية وأعرف أن يجب أن تساعد الصاعدين كما حدث معي، عند وصوله أظهر جودته كلاعب جيد".

وأضاف: "حتى هؤلاء الذين وثقوا فيه لم يتخيلوا ما سيصل له، من اليوم الأول أظهر تواضعاً وجودة، يذهب بالكرة للمرمى وكأن لا يوجد أحد في طريقه، يفعل كل الأمور بتواضع واحترام".

وختم: "سريعاً أدركت أنه مختلف وأنه يفوز بالمباريات بمفرده، وأنه إذا استمر بالتحسن سيصل إلى ما وصل له الآن، بالنسبة لي هو الأفضل في التاريخ، وأظهر ذلك على مدار الأعوام، هو هناك في ذلك المستوى منذ 13-14 عام، هذا صعب".

بويول يتحدث بصفته سفير "لا ليجا"، وجزء من حملة "بادفايسر" للاحتفال برقم ميسي القياسي 644 هدف، للمزيد youtube.com/Budweiser