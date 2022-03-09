خاص | بوفون يكشف إمكانية العودة إلى إيطاليا وموعد اعتزاله

نفى جيانلويجي بوفون حارس نادي بارما الإيطالي بشكل قاطع فرضية عودته المثيرة إلى منتخب إيطاليا.

بوفون يلعب حاليًا مع نادي بارما في دوري الدرجة الثانية الإيطالي، وفي مقابلة حصرية مع "جول GOAL" استبعد الدفاع عن مرمى إيطاليا في كأس العالم 2022.

ماذا قال بوفون عن اعتزاله؟

ويأتي هذا على الرغم من أن بوفون، 44 عامًا، لم يحدد حتى الآن موعدًا للاعتزال، وهو الأمر الذي يبدو مستبعدًا في الوقت الحالي.

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وقال بوفون عن اعتزاله: "ليس لدي أي فكرة، ليس الأمر كما لو كان هناك موعد نهائي أو تاريخ صلاحية".

وأضاف: "طالما واصلت التأدية بشكل جيد، وشعرت أنني بخير، ولدي الحماس والأهداف سوف أواصل اللعب، وحين أفقد أحد هذه الأمور، سأغادر دون مشاكل".

بوفون قام بتجديد عقده مؤخرًا مع بارما حتى صيف 2024، وهو ما يعني أنه سيواصل اللعب حتى يصبح في السادسة والأربعين على الأقل.

ماذا قال بوفون عن العودة إلى إيطاليا؟

قرر بوفون اعتزال اللعب مع منتخب إيطاليا في 2018، بعد فشل "الأتزوري" في التأهل إلى مونديال روسيا.

ورد بوفون على سؤال عما إذا كان هناك إمكانية للعب في كأس العالم 2022، كانت إجابته واضحة.

وقال بوفون: "مكان في قطر؟ بالتأكيد لا، لن أفرض نفسي لأنني لم أكن في المنتخب لمدة أربع سنوات".

واختتم: "مانشيني في رأيي قام بالتقييمات الصحيحة ويجب احترامه، واحترام العمل الذي قام به، والذي جعل الجميع يشعرون برضا كبير".

يذكر أن بوفون هو أكثر لاعب مشاركة في تاريخ منتخب إيطاليا، بعد أن شارك في 176 مباراة في الفترة بين 1997 و2018.

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