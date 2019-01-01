خاص - بورا ميلوتينوفيتش: الشباب سر نجاح قطر

المدرب المخضرم يتحدث حصرياً مع جول

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أشاد المدرب الصربي المخضرم بورا ميلوتينوفيتش بالمنتخب القطري والتطور الكبير الذي طرأ عليه في إطار تحضيراته لمونديال 2022 على أرضه.

وبدأت قطر تصفيات أمم آسيا 2023 بقوة بعدما اكتسحت نظيرها الأفغاني بسداسية نظيفة مساء الخميس الماضي.

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وقال بورا مع "جول": "الشعب القطري يملك نظرة جيدة ويمكن أن نرى التطور الكبير في اللاعبين الشباب، فازوا بكأس آسيا تحت 19 عاماً قبل أعوام".

وأضاف: "يملكون برامج تطويرية وأكاديمية أسباير، لا يمكن أن تحقق كل ذلك النجاح في عام أو عامين، تحتاج للصبر، الشباب هنا يشارك في بطولات عدة".

وواصل: "يلعبون في بطولة الكأس التي تشهد مشاركة دولاً من كل أنحاء العالم، وهذا يساعد في التعلم، ويساعدك لمعرفة مكانتك ومدى تطورك، هذا سر تطور قطر".

يذكر أن المنتخب القطري شارك في كوبا أمريكا الأخيرة بالبرازيل كضيف شرف، وسيكون حاضراً في النسخة المقبلة كذلك.