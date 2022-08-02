خاص | بوجبا على خطى أومتيتي .. لن يخضع للعملية الجراحية لأجل كأس العالم!

بوجبا سيخضع لنظام طبي للعودة دون الحاجة لعملية جراحية

لن يضطر بول بوجبا للخضوع لعملية جراحية بسبب الإصابة في الركبة التي تعرض لها خلال الموسم التحضيري ليوفنتوس.

ومع ذلك، سيتم استبعاده لفترة قصيرة على الهامش بعد ظهور مشكلة في الغضروف المفصلي الخاص به والذي أخرجه من جولة النادي في الولايات المتحدة.

ويؤكد "جول" أن بوجبا لن يخضع لعملية جراحية، بل قرر النادي اتباع نظام عمل معين من شأنه أن يعالج الدولي الفرنسي لينضم إلى الفريق في أقرب وقت.

ماذا سيفعل بوجبا؟

بدلاً من الخضوع لعملية جراحية، سيبدأ بوجبا الآن برنامجًا مدته خمسة أسابيع للتحضير لعودته ليوفنتوس التي تأخرت حتى اللحظة.

وسيخضع الفرنسي للعلاج المحافظ الذي يهدف إلى تقصير فترات التعافي، وسيأتي الجزء الأول من هذا الشفاء عبر صالة الألعاب الرياضية وإعادة التأهيل في المسبح.

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وسيشهد الجزء الثاني عودته إلى أرض الملعب حيث سيستعد بشكل فردي للعودة في نهاية المطاف إلى الملعب.

حيث يستعد يوفنتوس لافتتاح موسمه في 15 أغسطس بمباراة ضد ساسولو في مواجهة سيغيب عنها بوجبا.

ويرغب بوجبا في هذا النظام الطبي، حيث سيساعده على العودة سريعًا والاستعداد قبل بطولة كأس العالم للانضمام لمنتخب بلاده في قطر.

الإثارة في يوفنتوس حول عودة بوجبا

بغض النظر عن الإصابة، فإن مشجعي البيانكونيري ينتظرون عودة الرجل الذي ساعد النادي على السيطرة على دوري الدرجة الأولى الإيطالي في مهمته الأولى.

في حين أن بوجبا يدعي بأنه لا يشعر بالتقدير في مانشستر يونايتد، إلا أنه تلقى بالتأكيد حبًا كبيرًا في يوفنتوس.