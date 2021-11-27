خاص | بقير: مجموعة مصر الأصعب في كأس العرب وثنائي النصر والهلال الأفضل

بآمال وطموح والرغبة في إثبات أحقية المشاركة قبل عام كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021 وكأس العالم قطر 2022، انضم سعد بقير؛ لاعب وسط أبها السعودي، إلى بعثة منتخب بلاده المشاركة في كأس العرب قطر 2021.

إبداع في الدوري السعودي على مدار موسمين ونصف، يترشح دائمًا ضمن قائمة الأفضل، والآن الفرصة أمامه لحمل راية نسور قرطاج في البطولة العربية.

المنتخب التونسي أوقعته القرعة ضمن المجموعة الثانية رفقة الإمارات، سوريا وموريتانيا، على أن يستهل مشواره بملاقاة الأخير في 30 من نوفمبر الجاري.

النسخة العربية من "جول GOAL" أجرت حوارًا سريعًا مع سعد بقير، حول توقعاته للمنافسة في كأس العرب والمرشحين للقب الدوري السعودي ومستقبله، نستعرضه في السطور التالية..

كيف ترى توقيت كأس العرب في ظل ضغط البطولات في الفترة المقبلة ما بين تصفيات مونديال وكأس إفريقيا وكأس العالم؟

مؤكد هناك الكثير من الضغوطات، خاصةً على المنتخبات الإفريقية، ولكن كأس العرب سيكون أفضل إعداد لكل المنتخبات العربية لكأس العالم، وكل الشعوب العربية تنتظر هذه الكأس.

كيف ترى مجموعة المنتخب التونسي بتواجد الإمارات وموريتانيا وسوريا، وفرص التأهل للدور المقبل؟

مجموعة محترمة وكل منتخب هدفه الترشح، لكن أرى أن نسبة ترشح المنتخب التونسي إلى الدور الثاني كبيرة.

هل ترى أن كأس العرب سيحقق الهدف الذي عاد من أجله وهو تجهيز المنتخبات لكأس العالم؟

مؤكد، خاصةً أن البطولة العربية وكأس العالم سيكونان في قطر، بجانب أن مستوى المنتخبات العربية تطور.

كيف تقيم البطولة مع ترك الحرية للمنتخبات بخوضها بلاعبي الصف الأول أو الرديف؟

لكل منتخب طموحاته وأهدافه و كل منتخب لديه الحرية اللعب بالصف الأول أو الرديف، المنتخب التونسي مثلًا هدفه هو الفوز بالبطولة.

أي مجموعة هي الأصعب في رأيك؟

كل المجموعات صعبة ومحترمة، لكن مجموعة المنتخب المصري والجزائري هي الأصعب.

من سيكون الحصان الأسود للبطولة؟

المنتخب العراقي.

رشح لنا أربعة منتخبات في نصف النهائي.

تونس، المغرب، الجزائر، مصر.

كيف ترى حظوظ المنتخب التونسي في التأهل لكأس العالم؟

حظوظنا كبيرة وهدفنا الترشح وسوف نحقق الهدف.

أيهما تفضل في المباراة الفاصلة، مواجهة منتخب عربي أم إفريقي؟

أنا لا أخشى أي منتخب، ومرحبًا بأي منتخب في المباراة الفاصلة.

في أبها للعام الثالث على التوالي، وفي كل عام تدخل ضمن المرشحين كأفضل لاعبي البطولة، هل من الممكن أن بقير في أحد أندية المقدمة؟

الحمد لله على وجودي ضمن لاعبي المقدمة، وهذا شيء يشرفني، أنا أبذل قصارى جهدي كي أكون دائمًا في المقدمة.

أما بالنسبة لانتقالي لنادٍ آخر، أنا أشعر براحة كبيرة في أبها وأريد الاستمرار في هذا النادي.

نلاحظ تذبذب في مستوى أبها هذا الموسم فالفريق يقدم أحيانًا مستويات مميزة وأحيانًا يظهر بشكل مغاير، ما تفسيرك لذلك؟

صحيح لم يكن المستوى ثابتًا، لكن هذا يعود للعديد من الأسباب، منها التوقفات الكثيرة في الدوري، وتغيير المدرب، وفكر المدرب الجديد، رغم أنه من أفضل المدربين الذين تدربت معهم، وهو بالنسبة لي أفضل مدرب في الدوري السعودي، ومع تغيير عدد كبير من اللاعبين المحترفين، أعد جماهير أبها بوجه مغاير في الدور الثاني.

برأيك من سيتوج بالدوري السعودي هذا الموسم؟ ومن هو أفضل لاعب في الدوري حاليًا؟

أرشح الهلال والاتحاد للتتويج باللقب، أما عن اللاعبين فهناك العديد من اللاعبين المميزين مثل أنسيلمو وسلمان الفرج.

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