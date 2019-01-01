خاص - بعد تلقيه عرض من الشباب السعودي.. جلسة تجمع ساسي ومرتضى منصور لحسم مصيره

ساسي تلقى عرضًا من الشباب السعودي

تلقى التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط نادي الزمالك، عرضًا من نادي الشباب السعودي، خلال الأيام الماضية، لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأشارت تقارير صحفية مؤخرًا إلى رغبة أكثر من ناد في التعاقد مع فرجاني ساسي من الزمالك، بعد الأداء الذي قدمه مؤخرًا في الموسم الماضي.

الزمالك لن يوافق على رحيل اللاعب سوى ما يقرب من 10 ملايين دولار بمقابل الصفقة، خاصًة وأن ساسي من أبرز لاعبي الوسط العرب في الوقت الحالي.

وعلم "جول" من مصدر داخل نادي الزمالك، اليوم الإثنين، أن بالفعل تلقى الزمالك عرضًا مساء أمس من نادي الشباب السعودي لضم فرجاني ساسي.

وأشار المصدر لـ"جول" أن اللاعب لم يجتمع حتى الآن بإدارة النادي لمناقشة العرض وحسم مصيره ومعرفة موقف النادي من العرض المقدم.

إقرأ أيضًا - ريمونتادا الدوري ونهاية رائعة لعام صعب - حصاد الأهلي 2019

ويعقد فرجاني ساسي جلسة مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، غدًا الثلاثاء، عقب المران من أجل حسم مصير عرض الشباب السعودي.

ومن المنتظر أن يتم مناقشة العرض خلال الفترة المقبلة، حيث أكد النادي في أكثر من مرة تمسكه بساسي خاصًة أنه من القوام الأساسي للفريق.