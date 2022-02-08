خاص | بعد تتويجه بأمم إفريقيا.. ماني يفتح الباب أمام برشلونة و ريال مدريد

تتوجه الأنظار في الآونة الأخيرة على المتوج حديثًا ببطولة أمم إفريقيا ساديو ماني مع منتخب السنغال بالكاميرون 2021.

وحصد السنغال لقب الكان لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على منتخب مصر بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

ماني سجل ركلة الترجيح الأخيرة ليحفر اسمه في التاريخ ويعلن عن مجد تاريخي لم يشهده أسود التيرانجا من قبل.

وحسبما كشف جول فإن النجم السنغالي بات منفتحًا لتحقيق حلمه الشخصي والانتقال إلى أحد أندية الدوري الإسباني.

نجم ماني لم يسطع بين ليلة وضحاها في الكان الأخيرة، وبالفعل تهافتت عليه الأندية من قبل بعدما تألق رفقة ليفربول على مدار الأعوام الماضية.

وارتبط اللاعب بشدة للانتقال إلى ريال مدريد في عام 2020 بطلب من زين الدين زيدان الذي كان مدربًا للملكي حينها.

وبحسب ما نُشر في تلك الفترة، فإن ريال مدريد قد تواصل بالفعل مع ممثلي الدولي السنغالي، من أجل التأكيد على رغبتهم الكبيرة في ضمه لصفوف الفريق.

ومن جانب برشلونة، لم يختف قطب إسبانيا الآخر من الصورة، وانتشرت على مدار السنين الماضية تقارير تربط النادي الكتالوني بالنجم السنغالي.

ماني يمتلك عقد مع ليفربول ينتهي في صيف 2023، وحتى الآن لا توجد اتصالات جادة بين اللاعب والنادي للتجديد.

ليس هذا فحسب، بل وصول المنضم حديثًا لويس دياز من بورتو يمثل صعوبة إضافية لأن الكولومبي يلعب في نفس مركز السنغالي.

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