خاص| بعد التعاقد مع لوبيتيجي.. إشبيلية يطارد نجم رين

مدرب ريال مدريد السابق يعود للعمل وإشبيلية ينشط في الميركاتو..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

يحاول إشبيلية الإسباني تسريع خطواته قدر الإمكان لإقناع نادي ستاد رين الفرنسي بالتخلي عن نجم خط الوسط بنجامين بوريجو.

يأتي ذلك في إطار التدعيمات الحالية التي يقوم بها النادي الأندلسي، بعد إعلانه جولين لوبيتيجي مدرباً للفريق، وتعاقده مع دييجو كارلوس لاعب نانت ومؤنس دبور الذي وصل بعد إتمام التعاقد في يناير.

وعلم جول أن إشبيلية بالفعل قدم عرضاً قيمته 11.5 مليون يورو لضم لاعب الوسط الفرنسي، فيما أكدت المصادر أن رين سيتخلى عن اللاعب مقابل 14 مليون يورو.

وتعتبر تلك الأرقام قريبة من قيمة اللاعب التسويقية المعلنة على موقع ترانسفير ماركت المختص بأخبار الانتقالات، والتي تقدر بـ12 مليون يورو.

يذكر أن بوريجو لعب في صفوف رين منذ 2017، حيث انضم إليه في صفقة بلغت قيمتها 3.5 مليون يورو، ليفوز هذا الموسم بكأس فرنسا، ويسجل 9 أهداف ويصنع 10 في 52 مباراة بجميع المسابقات.