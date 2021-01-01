خاص | بشرى للمهتمين .. دورتموند يجد خليفة هالاند

صراع صيفي مرتقب على النجم النرويجي

بدأ بوروسيا دورتموند التجهيز لمرحلة ما بعد إرلينج هالاند في ظل الاهتمام الكبير الذي يحظى به النجم الشاب وبداية التحركات من عديد الأندية لضمه.

وكيل هالاند مينو رايولا ووالده إلفي تنقلا بين عدة اجتماعات مع أندية القمة في أوروبا الأسبوع الماضي بحسب ما نقلت التقارير رغم تمسك دورتموند بنجمه.

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وعلم "جول" أن دورتموند حدد جوردان لارسون، نجم ومهاجم سبارتاك موسكو الروسي، ليكون هو الصفقة الهجومية القادمة للفريق.

لارسون، نجل الأسطورة السويدية هنريك الذي يعمل حالياً مساعداً في الجهاز الفني لرونالد كومان في برشلونة، يتألق بقوة في الدوري الروسي هذا العام.

وسجل حتى الآن جوردان 12 هدفاً في 23 مباراة بالدوري الروسي، وتم اختياره لاعب الشهر في مارس الماضي من قبل جماهير النادي.

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اللاعب يحظى باهتمام عدة أندية وليس فقط بوروسيا دورتموند، ومنها وست هام بحسب تقارير في الإعلام الإنجليزي.

وانضم لارسون الصغير، 23 عاماً، إلى سبارتاك في 2019 مقابل فقط أربعة ملايين يورو قادماً من IFK السويدي، وشارك مع منتخب بلاده الأول في خمس مباريات حتى الآن.