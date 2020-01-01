خاص | برشلونة ينتصر على تشيلسي ومانشستر يونايتد ويقترب من أولمو

الصفقة اقتربت كثيرًا من الكامب نو..

أصبح برشلونة هو المرشح الأول للظفر بخدمات داني أولمو، مهاجم دينامو زغرب، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

البرسا ليس الفريق الوحيد المهتم بالظفر بخدمات المهاجم الإسباني، حيث يحظى اللاعب باهتمام من تشيلسي ومانشستر يونايتد أيضًا.

وبحسب ما كشفته مصادر خاصة لجول فإن برشلونة لديه الثقة في أنه سيتمكن من التوقيع مع أولمو نظير 30 مليون يورو، رغم رغبة زغرب في 40 مليون.

النادي الكرواتي يؤمن أن وجود اهتمام من فرق الدوري الإنجليزي الممتاز بمقدوره أن يرفع قيمة اللاعب، لكن يظل برشلونة الأكثر جدية ورغبة في إتمام الصفقة.

تشيلسي يقترب من فقدان أوليفيه جيرود، ليكون الثنائي تامي أبراهام وميتشي باتشواي فقط في مركز المهاجم الصريح، وهو ما يجعل التدعيم في يناير ضرورة ملحة.

مسؤول برشلونة يحبط إنتر بخصوص فيدال

بينما يؤمن مسؤولو برشلونة أن أولمو بمقدوره أن يمنح الإضافة الفورية إلى كتيبة إرنستو فالفيردي، مع عدم وجود قلق بشأن تأقلمه كونه من أبناء اللامسيا من الأساس.

وسجّل أولمو هذا الموسم 8 أهداف خلال 22 مشاركة مع الفريق الكرواتي هذا الموسم، ويأمل في أن يحظى بمكانة أساسية مع منتخب إسبانيا في كأس الأمم الأوروبية المقبلة.

لكن بعد خروج زغرب من دوري الأبطال يبدو وأن حظوظ صاحب الـ21 عامًا لن تكون كبيرة، وهو ما يجعل رغبته في الانتقال إلى أحد كبار أوروبا في يناير تتزايد حتى يخطف أنظار لويس إنريكي من جديد.