خاص | برشلونة يقرر الاستغناء عن سيتيين

أجواء ضبابية في القلعة الكتالونية

قرر برشلونة الاستغناء عن مدربه كيكي سيتيين بحلول نهاية الموسم الجاري، وذلك بسبب ضعف النتائج والعروض الفنية الهزيلة منذ توليه المهمة.

برشلونة تراجع للمركز الثاني بترتيب الليجا الأسبوع الماضي وذلك بعد تعثره أمام سلتا فيجو، وانتصار ريال مدريد على إسبانيول، لينفرد الملكي بها بفارق نقطتين.

وأكدت عدة مصادر لجول أن مجلس إدارة النادي واللاعبون يتشاركون حالياً الرأي بخصوص وجوب رحيل المدرب السابق لريال بيتيس عن قيادة الفريق.

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وأضاف المصدر أن المدرب سيرحل عن قيادة البلوجرانا بحلول نهاية الموسم، إلا لو حدث تطوراً كبيراً على نتائج الفريق وحقق بطولة الدوري أو دوري الأبطال.

مجلس إدارة النادي الكتالوني لا يرى مفراً من إقالة سيتيين بسبب العروض الباهتة التي يقدمها الفريق معه، وسبب سوء التواصل بين جهازه الفني واللاعبين.

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ويملك المدرب عقداً يمتد لموسمين ونصف، ولكن ستكتفي الإدارة بنصف الموسم الجاري الذي أمضاه برفقة الفريق، وسيتم إقالته بحلول نهايته، القرار الذي أجمع عليه معظم أعضاء الإدارة.

سيتيين حل بديلاً لإرنستو فالفيردي بعد خسارة الأخيرة لكأس السوبر الإسبانية منتصف الموسم الجاري، وذلك بعد أن سقط على يد أتلتيكو مدريد.