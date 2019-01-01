خاص - برشلونة يعلن لجول الاتفاق مع بايرن ميونخ على إعارة كوتينيو

المتحدث الرسمي لنادي برشلونة يؤكد لجول.كوم الاتفاق مع بايرن ميونخ على إعارة البرازيلي فيليبي كوتينيو لمدة موسم واحد فقط.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو لاعب ليفربول السابق وبرشلونة الحالي قد وافق على الانضمام لصفوف بايرن ميونخ الألماني.

جاء هذا بحسب ما ذكرت إذاعة "راديو كتالونيا" والتي أكدت أن اللاعب قد منح برشلونة وبايرن ميونخ موافقته الأولية على الانتقال للبافاري.

وبحسب ما ذكرت الإذاعة فاللاعب سيسافر لينضم لصفوف بايرن ميونخ يوم الأحد المقبل، حيث سيستأنف كافة تفاصيل الانتقال يومها.

وحصلت النسخة الألمانية لجول.كوم على تصريح رسمي من المتحدث الإعلامي الخاص ببرشلونة، أكد من خلاله على الاتفاق مع بايرن ميونخ على ضم اللاعب.

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وذكرت الإذاعة أن اللاعب تم استبعاده من مباراة اليوم أمام فريق سيلتا فيجو في الجولة الافتتاحية من الدوري الإسباني لهذا السبب تحديدًا.

وبحسب ما ذكرت التقارير فسيدفع نادي بايرن ميونخ راتب اللاعب الحالي الذي يتولاه برشلونة، كما سيدفع قيمة مادية لتلك الإعارة سيتم الإعلان عنها لاحقًا.

وستكون فترة الإعارة لمدة عام واحد فقط مع وجود خيار في نهاية الموسم لبايرن ميونخ يمنحهم القدرة على شراء لاعب ليفربول السابق وبرشلونة الحالي.

وقام اللاعب البرازيلي عقب التأكيد الذي حصل عليه جول.كوم مباشرة بمتابعة حساب نادي بايرن ميونخ عبر موقع التواصل الاجتماعي الشهير "إنستجرام".

جدير بالذكر أن بايرن ميونخ كان قريبًا من ضم ليروي ساني قادمًا من مانشستر سيتي لكن الآخير أصيب وسيخضع لعملية جراحية ولن يكون قادرًا على المشاركة حتى مارس المقبل على الأقل.