خاص | برشلونة يطارد لاوتارو ويحضر عرضه الأخير، وعقبه وحيدة في الطريق

تعرف على العرض الأخير من برشلونة لإنتر للحصول على خدمات لاوتارو مارتينيز في الصيف الجاري، والعقبة التي تمنع إتمام الصفقة.

يصر نادي برشلونة على ضم اللاعب لاوتارو مارتينيز نجم فريق إنتر الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لدعم خط هجومه.

جاء هذا بحسب ما علم جول.كوم، بالرغم من ارتباط اسم النادي بالنجم الهولندي ممفيس ديباي لاعب ليون الفرنسي، والذي أكدت تقارير صحفية عديدة على رغبة رونالد كومان في ضمه لصفوف الفريق الكتالوني.

وعلمنا أن كومان لا يمانع التوقيع مع اللاعب، بل يراه خيار جيد لخط الهجوم نظرًا أن عمره أقل من ممفيس ديباي بثلاثة أعوام، كما أنه لا يعاني مشكلة بدنية كبيرة كتلك التي عانى منها الهولندي وأبعدته عن الملاعب لأشهر خلال الموسم الجاري.

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ويتوقف ضم لاوتارو مارتينيز على عدة نقاط هامة، سيكون على برشلونة وإنتر حسمها خلال الفترة المقبلة من أجل تحديد مستقبل اللاعب الأرجنتيني.

برشلونة من جانبه سيكون عليه التخلص من عبء لويس سواريز، الذي قرر ألا يرحل عن الفريق إلا بحصوله على كافة مستحقاته عن الموسم المتبقي في تعاقده مع النادي.

وجود سواريز كان السبب في تعقد المفاوضات من قبل مع لاوتارو مارتينيز الذي يسعى ليكون المهاجم الأساسي للفريق عند قدومه.

في الوقت نفسه لا تستطيع إدارة برشلونة دفع قيمة مادية تتجاوز الـ 65 مليون يورو في سوق الانتقالات الصيفية الجاري بسبب الظروف الاقتصادية القاسية التي يمر بها النادي بعد جائحة كورونا.

جدير بالذكر أن برشلونة يسعى أيضًا للحصول على خدمات الهولندي جورجينيو فينالدوم لاعب ليفربول الإنجليزي بحسب ما أكدت تقارير صحفية عديدة بناءً على رغبة المدير الفني الجديد رونالد كومان.