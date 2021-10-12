خاص | برشلونة يضغط لاستمرار فاتي وبيدري قبل تدخل كبار أوروبا

بايرن ميونخ يترقب موقف بيدري

يظل نادي برشلونة الإسباني، في محادثات مستمرة من أجل التجديد للثنائي بيدري وإنسو فاتي في أقرب فرصة ممكنة.

واحدة من أهم المشاكل التي تواجه برشلونة في الوقت الحالي، هي الحفاظ على النجوم بسبب الأزمة المالية، وهو ما شاهدناه مع ليونيل ميسي وأنطوان جريزمان.

النادي الكتالوني سيبذل كل ما لديه من أجل عدم تكرار هذا السيناريو مع بيدري وفاتي، نظرًا للأهمية البالغة التي يحملها هذا الثنائي للفريق.

هل يوافق فاتي وبيدري على التجديد؟

من أهم الأهداف التي يسعى برشلونة لتحقيقها في المستقبل القريب، هو الحفاظ على هذا الثنائي مع ضم بعض الإضافات.

ومن المتوقع إجراء المزيد من المناقشات حول مستقبل فاتي وبيدري، قبل اجتماع أعضاء النادي المقرر له 17 أكتوبر الجاري.

وعلم جول أن الثنائي لم يقتربا حتى الآن من التجديد، رغم التصريحات المستمرة من داخل إدارة النادي حول أن المحادثات تسير في الطريق الصحيح.

ولا يبدو أنه من المستبعد موافقة الثنائي على البقاء مع برشلونة، رغم عدم إمكانية النادي بدفع مبالغ طائلة لإقناعهما بالاستمرار في الوقت الحالي.

ويأتي ذلك بسبب سعادتهما واستقرارهما مع برشلونة، ورغبتهما في التطور مع الفريق بأقصى صورة ممكنة.

هل يشعر برشلونة بالقلق؟

ظهرت خلال الفترة الماضية العديد من الأنباء، حول إعجاب بايرن ميونخ ببيدري، ورغبة النادي الألماني في الحصول على خدماته.

وعلى الجانب الآخر يترقب كبار الدوري الإنجليزي موقف فاتي، ومن المتوقع تحرك أحدهم في حالة توقف محادثات تجديده.

وذلك يعلم برشلونة أنه لا يمكنهم تحمل إضاعة أي وقت في المفاوضات، ويضغطون في الوقت الحالي للتجديد مع اللاعبين.

وتشير الأوضاع الراهنة، إلى وجود ثقة كاملة من جوان لابورتا رئيس النادي، في إغلاق التفاصيل الصغير المتعلقة بالتجديد للثنائي من حيث مدة العقود والرواتب والمكافآت.

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