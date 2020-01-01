خاص | برشلونة يسعى لضم مدافع جديد من مانشستر سيتي

هل هو الاختيار الأفضل؟

أظهر برشلونة اهتمامًا بالحصول على خدمات أنخيلينو، الظهير الأيسر لمانشستر سيتي والمُعار إلى لايبزيج ، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وتتضمن إعارة الأرجنتيني إلى لايبزيج بند أحقية الشراء للنادي الألماني، غير أن كتيبة يوليان ناجلسمان تحاول تخفيض قيمة الصفقة لتكون أقل من 30 مليون يورو.

وبحسب ما قالته مصادر خاصة لجول ، فإن برشلونة حريص على الظفر بخدمات أنخيلينو في إطار سعيّ المدرب الجديد رونالد كومان إلى ترميم دفاعات البلوجرانا.

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صاحب الـ19 عامًا قد يكون خيارًا جيدًا لخلافة جوردي ألبا أيضًا في الجبهة اليُسرى في ظل الرحيل شبه المؤكد لجونيور فيربو، وغموض مستقبل ألبا نفسه.

عمومًا، لا تزال مفاوضات سيتي ولايبزيج قائمة، ولكن دخول برشلونة ضمن الطامحين في الظفر باللاعب قد يغير كثيرًا من الوجهة المتوقعة وقيمته.

مانشستر سيتي لا يزال متمسكًا بقيمة 30 مليون يورو على الأقل، لتُطرح عديد الأسئلة حول إمكانية برشلونة دفع هذا الرقم في ظل تبعات أزمة كورونا الاقتصادية.

يذكر أن أنخيلينو قد وقع للمرة الأولى لسيتي عام 2012 ثم تمت إعارته إلى عدد من الأندية إلى أن اشتراه أيندهوفن ثم قام السيتي بإعادة شرائه نظير 6 ملايين يورو الصيف الماضي ثم أعاره في يناير إلى لايبزيج.

كما تجدر الإشارة إلى أن أنخيلينو ليس أول مدافع يسعى البرسا لضمه من سيتي هذا الموسم، حيث أصبح إريك جارسيا قاب قوسين أو أدنى من مغادرة ملعب الاتحاد والعودة إلى كامب نو خلال الأسابيع القليلة المقبلة.