خاص | برشلونة يستقر على بديل سواريز وديمبيلي لهذا الموسم

ليس اسمًا كبيرًا ولكنه خيار مؤقت لحل العجز..

كشفت مصادر خاصة لجول أن مسؤولي برشلونة قد استقروا على التعاقد مع مهاجم بديل خلال المرحلة المقبلة من عمر الموسم.

قوانين الاتحاد الإسباني تنص على حق كل نادٍ في التعاقد مع لاعبين خارج فترة الانتقالات حال تعرض أحد لاعبيه إلى إصابة تُبعده لخمسة أشهر على الأقل.

البرسا في هذه الأثناء يُجابه أزمة واضحة في مركز المهاجم الصريح بعد إصابة لويس سواريز التي أنهت موسمه، وانضم إليه مؤخرًا عثمان ديمبيلي أيضًا.

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مصادر جول أكدت أن برشلونة يُريد التعاقد مع أنجيل رودريجيز، هداف خيتافي ليكون بديلًا للثنائي سواريز وديمبيلي في الفترة المتبقية من الموسم الحالي.

النادي الكتلاني سيكون أمامه 15 يومًا فقط لإتمام الصفقة، ومن ثم سيخسر ديمبيلي رخصته ولن يتسنى له المشاركة مجددًا في الدوري الإسباني هذا الموسم حتى لو تعافى من الإصابة.

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في الوقت نفسه فإن الصفقة من المرجح أن تتم نظير 10 مليون يورو، وهي قيمة الشرط الجزائي الموجود في عقد اللاعب مع خيتافي.

وسجّل صاحب الـ32 عامًا 13 هدفًا خلال مشاركته في 27 مباراة بمختلف المسابقات هذا الموسم وحتى الآن، ويُعد أحد أهم النجوم في فريق العاصمة المدريدية.

يُذكر أن برشلونة حاول التعاقد مع رودريجو مورينو، مهاجم فالنسيا ، خلال سوق الانتقالات الشتوية بُناء على تأكيدات كيكي سيتين بضرورة دعم مركز المهاجم الصريح، لكن الصفقة لم تفلح للاختلاف حول القيمة المادية.