خاص | برشلونة يرفض رحيل لاعبه ويخبره بمصيره

برشلونة يخبر لاعبه الفرنسي كليمون لونجليه بالاستمرار في صفوف الفريق الكتالوني بالفترة المقبلة وعدم استخدامه في أي صفقة تبادلية.

أخبر نادي برشلونة لاعبه الفرنسي كليمون لونجليه أنه مستمر في صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا له أن رحيله غير وارد حاليًا.

جاء هذا بحسب ما علم جول.كوم، حيث تواصلت الإدارة مع اللاعب وأخبرته أنها لن تستمع لأي عرض يقدم لها في الفترة المقبلة من أجل رحيله.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن عدة أندية قد أبدت اهتمامها بالحصول على خدمات اللاعب في الفترة المقبل، على رأسها إنتر الإيطالي.

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وبحسب ما أوضحت "موندو ديبورتيفو" فالنادي الإيطالي كان يسعى للحصول على خدمات الفرنسي ضمن صفقة رحيل لاوتارو مارتينيز لصفوف برشلونة.

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ويعتبر المدير الفني الجديد للفريق كيكي سيتين لونجليه ضمن اللاعبين المهمين في الفريق، بالرغم من اعتماده على الثنائي جيرارد بيكيه وصامويل أومتيتي بشكل أكبر.

وكان اللاعب قد انضم لصفوف برشلونة قادمًا من إشبيلية قبل عامين فقط، مقابل 35 مليون يورو، ونجح في الحصول على المكان الأساسي بالفريق الأول بشكل مباشر.

جدير بالذكر أن لونجليه كان قد شارك 29 مباراة مع برشلونة هذا الموسم، سجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع هدفًا وحيدًا حتى الآن.