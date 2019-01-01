خاص - برشلونة: لن نرفع من عرضنا لدي ليخت

أحد ممثلي الإدارة في نادي برشلونة يكشف لجول أهم تفاصيل صفقة ضد ماتياس دي ليخت من صفوف أياكس.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف أحد ممثلي إدارة برشلونة عن تفاصيل صفقة ضم النادي الكتالوني للنجم الهولندي الشاب ماتياس دي ليخت من صفوف أياكس.

جاء هذا في تصريحات خاصة أدلى بها ذلك الممثل لصالح جول.كوم وأكد خلالها أن النادي متمسك بموقفه ولن يزيد من عرضه لضم اللاعب الشاب.

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⭕️جدير بالذكر أنّ قيمة كسر عقد صاحب الـ 18 عامًا وصلت إلى 100 مليون يورو.



(📸: @FCBarcelona) pic.twitter.com/pcyQpJiKcZ — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٣ مايو ٢٠١٩

وقال المصدر: "إذا كان اللاعب يريد الانضمام للنادي فلا يهم ما هو رأي وكيله حقًا، كل شيء سيتم لو أراد اللاعب ذلك، وكل الأندية الكبيرة دومًا ما تبحث عن الحصول على الأفضل من أجل فريقها".

وأضاف: "دي ليخت يعد أولوية بالنسبة لنا، وبالنسبة لفرق أوروبية آخرى، وهو يستحق ذلك، وعندما نرى لاعبًا عظيمًا يريد اللعب لنا علينا أن نتحرك من أجله، نصف عملنا ينتهي عندما يريد اللاعب ذلك".

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وأكد المصدر أن النادي لن يدفع أكثر من 75 مليون يورو كقيمة للصفقة وهو ما تم الاتفاق عليه مع أياكس في أبريل الماضي، معتمدين على رغبة اللاعب وأسرته في اللعب لبرشلونة.

يذكر أن أحد المشاكل الحالية التي تعرقل اتمام الصفقة هي وجود أومتيتي ولونجليه في صفوف الفريق مع إمكانية مشاركة كل منهما بشكل أساسي في الموسم المقبل.