خاص | برشلونة لم يصل لاتفاق بعد لتجديد عقد ميسي!

المفاوضات متقدمة مع البرغوث لكن لا يزال بعيدًا عن التوقيع

علم "جول" أنّ برشلونة لم يتوصل لاتفاق بعد بشأن تجديد عقد ليونيل ميسي مع النادي الكتالوني والذي ينتهي بعد 8 أيام فقط.

ميسي أرسل إلى برشلونة الصيف الماضي طلبًا رسميًا برغبته الرحيل عن الفريق بالمجان، ولكن الإدارة رفضت وأجبرته على البقاء.

وأعلن البرغوث في حوار مع "جول" أنّه اضطر للاستمرار مع برشلونة لرفضه وصول أزمته مع فريق الطفولة إلى المحاكم.

ورغم التقارير الصحفية التي تؤكد اتفاق برشلونة مع ميسي على تمديد عقده، بل وذكرت بعض الصحف أنّ الإعلان الرسمي سيكون يوم الخميس المقبل في ذكرى ميلاد البرغوث.

لكن مصادر مقربة من بيئة النادي أكدت أنّه لا يوجد حتى الآن أي اتفاق قاطع بين الهداف التاريخي للنادي الكتالوني والإدارة على عقده الجديد.

هل قدّم برشلونة عرضًا لميسي لأجل التجديد؟

وحتى هذه اللحظة، يستطيع "جول" أنّ يؤكد وجود عرض مبدئي من الإدارة للتمديد والذي يتم دراسته حاليًا لكن لم يتم تقديم عرض نهائي للاعب.

وأوقف ميسي أي تواصل مع الإدارة منذ سفره إلى البرازيل لخوض بطولة كوبا أمريكا، إذ يصب البرغوث اهتمامه الكامل على البطولة في محاولة لحصد اللقب، إذ قد تبدو هذه النسخة الأخيرة له، وترك الأمر بيد وكيل أعماله.

ولم يبد ميسي أي موقف نهائي بشأن عرض برشلونة الحالي للتجديد.

ما موقف المفاوضات حاليًا بين ميسي وبرشلونة؟

يؤكد "جول" أنّ قنوات الاتصال بين خورخي ميسي، والد ووكيل أعمال البرغوث، ورئيس النادي جوان لابورتا لا تنقطع، لكن دون أي اتفاق بين الطرفين.

كما علم "جول" أنّ أولوية ميسي لا تتعلق بالوضع الاقتصادي أو الراتب ولكن ما وراء عقده الجديد، إذ يرغب في وجود مشروع رياضي يؤمّن للفريق عودة نجاحات السنوات الماضية بداية من الموسم المقبل.

تفاصيل العقد الثانوية لم يتم صياغتها بعد، ولذلك تستمر المفاوضات بين الطرفين بغرض إيجاد الصيغة النهائية للعرض المقدم من جانب الإدارة.

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