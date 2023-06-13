خاص | بديل ليونيل ميسي؟ .. الهلال يجتمع مع صاحب الفرصة الشهيرة في نهائي دوري الأبطال

يعمل نادي الهلال على حسم أولى صفقاته العالمية بعد ضربة ليونيل ميسي القاسية

في أول رد فعل على ضياع صفقة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، عقد مسؤولو نادي الهلال، اجتماعًا مع أحد النجوم العالميين؛ لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ميسي البالغ من العمر 35 سنة، رفض عرضًا تاريخيًا للانضمام إلى الهلال، مقابل راتب سنوي يتراوح بين 400 و500 مليون يورو، مفضلًا الانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي.

"جول" علم من مصادره الخاصة، أن النجم البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم نادي تشيلسي الإنجليزي المعار إلى إنتر ميلان الإيطالي، زار المملكة العربية السعودية، يوم أمس الإثنين؛ وذلك بعد ساعات من نهائي دوري أبطال أوروبا؛ حيث عقد اجتماعًا مطولًا مع مسؤولي الزعيم.

الزعيم الهلالي خلال هذا الاجتماع، قدّم عرضًَا إلى المهاجم البلجيكي؛ لمدة عامين مقابل 50 مليون يورو "25 مليونًا في كل موسم"، إلا أن اللاعب رفضه، وطلب زيادة المبلغ.

ومن ناحيته.. حدد تشيلسي، الذي يملك عقد لوكاكو حتى 2026، مبلغ 50 مليون يورو للتخلي عن اللاعب؛ وهو الرقم الذي لا يرغب الهلال في دفعه، إلا أنه سيواصل التفاوض مع العملاق الإنجليزي، على الرغم من ذلك.

روميلو لوكاكو انتقل من تشيلسي إلى إنتر ميلان، في صيف 2022؛ ولمدة موسم رياضي واحد فقط على سبيل الإعارة؛ مسجلًا 14 هدفًا وصانعًا 7 آخرين خلال 37 مباراة رسمية مع الفريق الإيطالي.

جدير بالذكر أن المهاجم البلجيكي خسر لقب دوري أبطال أوروبا مع إنتر ميلان، مساء يوم السبت الماضي؛ عندما سقط في المباراة النهائية بهدف مقابل لا شيء أمام مانشستر سيتي الإنجليزي؛ حيث أهدر اللاعب نفسه، فرصة محققة أمام المرمى، في الوقت القاتل، كادت أن تغير النتيجة.