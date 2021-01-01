خاص .. بايرن ميونخ ينافس ليفربول على ضم ميليتاو

ألابا في الطريق إلى ريال مدريد

أصبح رحيل دافيد ألابا مدافع بايرن ميونخ، أمرًا مفروغًا منه في النادي الألماني، وسط تأكيدات حول اقترابه من ريال مدريد الصيف القادم.

المدافع النمساوي عقده ينتهي مع بايرن في يونيو المقبل، مع عدم وجود أي نية للتوقيع على عقد جديد، ليصبح مصيره الرحيل.

ريال مدريد يعتبر هو الوجهة الأقرب لألابا، ولكن المفاوضات تظل مستمرة من أجل الاتفاق على الراتب الذي سيحصل عليه اللاعب.

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وعلى الجانب الآخر كشفت مصادر صحفية لـ"جول" أن بايرن ميونخ استفسر عن إمكانية التعاقد مع المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو من ريال مدريد.

صاحب الـ22 سنة جاء إلى ريال في 2019 من بورتو البرتغالي، في صفقة وصلت قيمتها 50 مليون يورو لكنه لم يشارك بصفة أساسية مع الفريق.

ميليتاو تأقلم بشكل كبير على الحياة في مدريد خلال الفترة الماضية، لكنه يريد الظهور والمشاركة في المباريات، الأمر الذي لم يوفره له المدرب زين الدين زيدان حتى الآن.

فكرة الرحيل عن ريال في يناير الجاري تبدو صعبة بالنسبة للبرازيلي، ولكن الأمر قد يصبح أكثر واقعية في الصيف لو تعاقد النادي الإسباني مع ألابا.

المهمة لن تكون سهلة على بايرن لضم ميليتاو، بوجود اهتمام من ليفربول ويوفنتوس من أجل التعاقد مع اللاعب، لحاجة كل منهما لتعزيزات دفاعية.

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جدير بالذكر أن ميليتاو ظهر في 3 مباريات فقط مع ريال مدريد بكل البطولات هذا الموسم حتى الآن.