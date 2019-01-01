خاص - بايرن ميونخ يقرر إقالة كوفاتش والبديل المرشح هولندي

موسم وحيد للكرواتي في ميونخ

فيسبوك تويتر هيثم محمد

قرر بايرن ميونخ إقالة المدير الفني نيكو كوفاتش بعد نهاية الموسم الجاري بعدما فقد مساندة أعضاء مجلس الإدارة وعدد من اللاعبين، حسبما علم جول من مصادره.

ويملك بايرن فرصة التتويج بالبوندسليجا رسمياً هذا السبت حال الانتصار على إينتراخت فرانكفورت بالجولة الأخيرة، ويلعب نهائي الكأس مع لايبزج لاحقاً هذا الشهر.

وعلم "جول" أن إدارة بايرن اتخذت قرارً بإقالة كوفاتش بغض النظر عن تحقيقه الفوز بالبطولتين من عدمه، وذلك بسبب غياب المساندة من الثنائي أولي هونيس، رئيس النادي، وكارل هانز رومينيجه، المدير التنفيذي.

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بعض من جمال الكرات التي رأيناها في كأس العالم على مر التاريخ🏆😍



⚽️ ما هي الكرة المفضلة لديك؟🤔 pic.twitter.com/5LI2iFBlmt — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 17, 2019

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كوفاتش لا يحظى بشعبية كبيرة من جانب رومينيجه، وفقط مساندة هونيس في أعقاب التعادل مع نورنبرج متذيل الترتيب الشهر الماضي، كما أن جزء من اللاعبين اشتكى من أساليبه التدريبية المملة وعدم مرونته التكتيكية.

وحسبما علم "جول" أن المرشح الأول لخلافة كوفاتش هو مارك فان بومل، مدرب بي إس في إيندهوفن ولاعب الفريق الأسبق، وينافسه إيريك تين هاج، المدير الفني لأياكس ومدرب الفريق الثاني البافاري بالماضي.

وأبدى مصدر مقرب من كوفاتش استيائه من تصرفات النادي البافاري ووصفها بالمدمرة، مضيفاً أن على مدار أسابيع وموقف المدرب يتم إضعافه بدلاً من مساندته.

وكان الكرواتي كوفاتش قد تم تعيينه في بداية الموسم الجاري قادماً من صفوف إينتراخت فرانكورت، ولكن لاقى انتقادات عدة بعد خروج الفريق المبكر من دوري الأبطال على يد ليفربول في دور الستة عشر، بالإضافة لتذبذب النتائج محلياً.