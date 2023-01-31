خاص بالفيديو | شاهد رد فعل كوكوريلا حينما علم برحيل جورجينيو لآرسنال!

رد فعل صادم من كوكوريلا على رحيل جورجينيو!

اندهش لاعب تشيلسي مارك كوكوريلا، عندما تم اخباره برحيل الإيطالي جورجينيو، إلى المنافس اللندني آرسنال.

وانضم لاعب الوسط للبلوز، في صيف 2018، بعقد ممتد لخمس سنوات والذي ينتهي الصيف المقبل، قادمًا من نابولي الإيطالي.

كوكوريلا في حوار خاص مع "جول، تفاجئ بخبر انتقال زميله السابق جورجينيو إلى آرسنال، عندما سُئل عن أذكى لاعب في تشكيلة تشيلسي الحالية واختار الإيطالي.

وأخبره المحاور أن جورجينيو لم يعد لاعبًا لتشيلسي بعد الآن، وأن متوسط الميدان انضم إلى كتيبة ميكيل آرتيتا.

ووفقًا للصحفي الإيطالي فابرزيو رومانو، جورجينيو سوف يوقع على عقد حتي نهاية صيف 2024، مع إمكانية التجديد لعام آخر، مقابل 12 مليون يورو.

ولم يتم الإعلان الرسمي عن انتقال جورجينيو حتى الآن رغم تسريب صورة اللاعب أثناء تجهيز الفيديو الخاص بالصفقة.