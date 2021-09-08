خاص | "بالأرقام .. شعبية رونالدو تتفوق على ميسي"

رونالدو يتغلب على ميسي

يبدو أن المنافسة بين نجمي كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي لن تتوقف أبدًأ، حتى وفيما يتعلق بالتغريدات وعدد المتابعين وتفاعل الجماهير.

في هذا التقرير جول سيتعرض معكم كيف تغلب رونالدو على ميسي بخصوص ما يتعلق بفاعليته على مواقع التواصل الاجتماعي وشعبيته حول العالم

كيف تفوق كريستيانو عبر "تويتر"؟

في أغسطس المنقضي، أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عن عودة رونالدو إلى صفوفه بعد 12 عامًأ، فيما انضم ميسي هذا الصيف لباريس سان جيرمان الفرنسي بعد أن رحل عن نادي طفولته برشلونة الإسباني.

تغريدة إعلان عودة كريستيانو رونالدو حققت تفاعل خيالي على موقع تويتر لدرجة أنه خلال ساعتين فقط حققت تفاعلًأ تجاوز التفاعل الذي حققته تغريدة انضمام ميسي الى باريس سان جيرمان خلال 18 يومًا.

إعلانات الانتقالات في السنوات الأخيرة كان في المقام الأول على القنوات الرقمية، والتي من خلالها يمكن للنادي ان يستفيد على المدى الطويل، ولا شك عندما يكون المنضم نجم كبير بجحم رونالدو وميسي.

كريستيانو رونالدو يمتلك 339 مليون متابع على إنستجرام، في حين أن جميع أندية الدوري الإنجليزي مجتمعة لديها 184 مليون متابع، وهذا ما يضع ميسي الذي لديه 261 مليون متابع في الخلف.

ماذا حقق يونايتد من بيع قميص رونالدو؟

في الأسابيع الأخيرة، تم ذكر الكثير فيما يتعلق بانتقالات رونالدو وميسي، والتي لم تكن دائمًا صحيحة أو كاملة تمامًا.

قيل إن يونايتد كسب 38 مليون يورو في 12 ساعة من قمصان رونالدو وفي هذه الحالة إن صح الرقم فإن يونايتد قد استرد رسوم الانتقال، لكن هذا لا يبدو صحيحًا لأن الحسابات ليست بهذه البساطه.

وظهر النجم البرتغالي لأول مرة في مقر تدريبات نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، أمس وحسب "ذا صن" فقد يتأخر ظهوره الأول بسبب قيود فيروس كورونا التي أبقته في الحجر لمدة خمسة أيام.

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