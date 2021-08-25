خاص | باريس يريد زيادة سعر مبابي وريال مدريد يعاند

ما هو وضع مبابي الآن؟

ذكرت مصادر خاصة لـ "جول" أمس أن ريال مدريد دخل في مفاوضات مكثفة مع باريس وقدم عرض كبير من أجل مبابي.

اللاعب عقده ينتهي مع باريس في يونيو 2022 ويرفض التجديد للنادي الفرنسي حتى الآن، ليصبح رحيله وشيكًا عن حديقة الأمراء.

ما هي آخر التحديثات؟

كشفت مصادر خاصة لـ "جول" اليوم عن تحديثات جديدة بخصوص وضع مبابي من كلا الجهتين، ريال مدريد وباريس سان جيرمان.

يعتقد ريال مدريد أنه عرض سخي للاعب سيصبح حرًا للتفاوض مع أي نادٍ في يناير.

ومن جهته باريس سان جيرمان، لم يرد على العرض رسميًا بعد، لكن هناك تسريب من داخل النادي أنه سيتم رفض العرض.

وأكدت مصادرنا، أن هناك رد من داخل ريال مدريد أيضًا أنهم لن يرفعوا سعر العرض، هذه استراتيجية ستتبعها الإدارة على الرغم من توفر الأموال.

كيف هو الوضع الحالي في باريس؟

حسب مصادر "جول" فإنه يوجد انقسام، ناصر الخليفي، رئيس النادي لا يريد التفريط في النجم الفرنسي ويرفض عملية البيع.

بينما ليوناردو، المدير الرياضي للفريق يؤيد البيع، من أجل موازنة الحسابات المالية للنادي والتعاقد مع لاعبين جدد.

كيف هو الوضع داخل ريال مدريد؟

يحاول النادي الإسباني التعامل بحذر كبير مع هذه الصفقة، بسبب الأزمة المالية التي يمر بها الجميع بعد انتشار فيروس كورونا.

لكن حسب مصادرنا فأنه متفائل وواثق من الفوز بهذه المعركة أمام باريس سان جيرمان.

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